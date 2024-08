Un fumo arancione nel cielo di Torino: allarme per un incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti pericolosi

Allarme in zona Villaretto, a Torino: uno strano fumo arancione si è alzato in cielo da un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti pericolosi, la General Fusti, che si trova in strada del Francese.

Si è subito pensato a un incendio, con l'intervento dei vigli del fuoco e della polizia, ma dai primi accertamenti sembra si sia trattato di una reazione chimica.

La situazione sembra ora sotto controllo. Resta preoccupazione per la possibile tossicità delle sostanze bruciate, ma al momento non sembrano esserci pericoli per la popolazione.