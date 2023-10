Il Pd torinese attacca il governo sul decreto sicurezza: "Tutelare i minori non accompagnati"

Il tema sbarchi e sicurezza è al centro anche del dibattito politico torinese. Gli sbarchi in Italia nel 2023 sono stati i più alti di sempre: il ministero degli Interni ad oggi ha registrato 142384 ingressi rispetto agli 82152 dello scorso anno. Numeri che hanno riflessi anche sui comuni, con Torino costretta a trasformare il centro di via Traves in un punto di accoglienza .

Ed allora una richiesta di modifica al recente Decreto Sicurezza del governo Meloni è arrivata dalle fila del Partito Democratico torinese, con il dito puntato in modo particolare sulla questione dei minori non accompagnati. "Molti di loro subiscono già molte problematiche psicologiche, aggiungere a queste criticità ulteriori ostacoli non serve - ha dichiarato la consigliera Amalia Santiangeli - bisogna che il Parlamento riveda il decreto sull'immigrazione, con modifiche soprattutto sull'aspetto dei minori non accompagnati".

"Tutelare i minori non accompagnati"