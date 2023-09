Via Traves resta hub migranti fino a metà ottobre. Lo Russo: "Devo concedere la proroga"

Via Traves, almeno fino a metà ottobre, continuerà ad essere un sito di accoglienza per migranti. Ad annunciarlo in Sala Rossa il sindaco Stefano Lo Russo, durante la richiesta di comunicazione sull'hub di Torino nord. "Informalmente - ha detto - visto che siamo ancora senza Prefetto, mi è stata anticipato che mi verrà chiesta una proroga per via Traves di 15 giorni. Non posso fare altro che concederla".