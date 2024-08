Infastidisce i clienti di un negozio del centro, poi aggredisce un carabiniere che finisce al pronto soccorso: fermato un 46enne

Intervento delle forze dell'ordine in pieno centro domenica 25 agosto intorno alle 14,30 circa, a Torino, in Via Roma angolo via Doria. Qui i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 46enne di origine romena, senza fissa dimora, che era entrato in un esercizio commerciale della zona e stava infastidendo personale e clientela.

L’uomo dopo aver opposto resistenza al controllo in maniera aggressiva, ha costretto i militari dell’Arma a bloccarlo e a portarlo in caserma. Uno dei militari intervenuti ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi mentre l’uomo è stato assicurato in cella di sicurezza in attesa del rito direttissimo.