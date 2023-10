Salute, a Torino screening oculistico gratuito per i bambini dai 3 ai 6 anni per l'ambliopia infantile

Il Lions Club International, Distretto 108IA1, in collaborazione con la Fondazione ULAOP-CRT, organizza a Torino, il 4 e il 18 novembre, uno screening oculistico gratuito per l’individuazione precoce dell’ambliopia infantile (meglio conosciuta come disturbo “dell’occhio pigro”) nei bambini dai 3 ai 6 anni (in età scuola dell’infanzia). L’attività è parte del progetto Banco del Sorriso, ideato dalla Fondazione ULAOP-CRT.

Le visite si terranno, sabato 4 novembre presso Sharing Torino, Housing Sociale gestito dalla Cooperativa Doc, in via Ribordone 13 e sabato 18 novembre presso CPD Consulta in via San Marino, 22. Sarà presente il furgoncino Lions “Pierino l’Occhialino” e uno staff che accoglierà i bambini e le loro famiglie.

Da domenica 10 dicembre, invece, e anche per tutto il periodo natalizio, ci sarà una raccolta di occhiali usati presso OGR Torino, in Via Castelfidardo, 22. Gli occhiali usati verranno poi destinati ai bambini in condizioni economiche svantaggiate a Torino e nei comuni della prima cintura.

“Mi preme prima di tutto fare un breve accenno sul Lions Clubs International: è la più grande Associazione di Servizio del Mondo. I suoi 1.400.000 Soci in 210 Paesi donano il loro impegno e raccolgono fondi per realizzare progetti di sostegno e solidarietà aiutando chi ha bisogno. I Club ed i loro Soci si occupano tanto delle realtà locali, quanto delle grandi iniziative internazionali.

In particolare una delle nostre Aree d’Azione è la “vista”, siamo riconosciuti come i Cavalieri della vista.

Per portare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà con bimbi piccoli il progetto Lion Bambini Nuovi Poveri, grazie all’accordo con la Fondazione ULAOP-CRT, prevede iniziative di controllo sanitario-oculistico (screening) dei bambini mettendo a disposizione l’unità mobile attrezzata di proprietà Lions e provvedendo alla convocazione dei medici oculisti volontari.” Giovanna Sereni (Lions Club International)

“Voglio ringraziare il Lions Club del Distretto 108 Ia1, sempre prezioso nel supporto al Banco del Sorriso. Queste attività per la cura della vista dei bambini e delle bambine ci permettono di sostenere sempre meglio le famiglie in difficoltà, non solo donando prodotti e beni materiali, ma anche nella prevenzione della loro salute. In questo momento di aumento dei prezzi generalizzato, poter offrire questo servizio gratuitamente vuol dire permettere alle famiglie di non scegliere tra l’avere una diagnosi in tempo e il rimandarla a quando la patologia diventerà più importante. (Cristina Giovando – Pres. Fondazione ULAOP – CRT Onlus)

L’ambliopia è una condizione medica che colpisce il 2% della popolazione generale e prevede una diminuzione dell’acuita visiva monolaterale dovuta a svariate cause, tra cui l’astigmatismo, l’ipermetropia e una forma di cataratta congenita.

I bambini che presentano questa problematica in un solo occhio non si accorgono di vedere male perché la vista viene comunque garantita dal normale funzionamento dell’altro occhio, che compensa la mancanza di diottrie.

Se “l’occhio pigro” viene diagnosticato nei primi anni di vita del bambino, è un difetto totalmente reversibile, mentre se viene ignorato, perdurerà per tutta la vita impendendo lo sviluppo di una corretta visione binoculare con tutte le conseguenze che questo comporta.