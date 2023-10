Meteo: oggi e domani pioggia sul Torinese, ma il maltempo concederà una tregua per Ognissanti

Anche questa settimana sarà all'insegna di numerose perturbazioni di passaggio dall'Atlantico verso est, con piogge e temporali sempre piuttosto rapidi ma estesi almeno fino a sabato. Le temperature in costante ma le nto calo faranno si che la neve cominci a scendere di quota anche se ancora piuttosto alta.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, lunedì 30 ottobre

Cielo per lo più molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse su arco alpino. Sulle pianure piogge in generale più deboli anche se in serata, al passaggio del fronte potranno esserci anche rovesci e temporali intensi. Temperature massime sui 14/15 °C .Venti deboli variabili su pianure, anche se in serata potrà esserci qualche raffica più intensa causa del passaggio frontale. Foehn a partire dalla serata sulle Alpi occidentali.

Martedì 31 ottobre

Tra la notte e le prime ore del mattino, causa del passaggio di un nucleo di aria piuttosto fredda in quota, si attiverà instabilità convettiva con rovesci e temporali sparsi indicativamente dalla fascia alessandrino-verbano verso est,m anche se non è escluso qualche breve passaggio anche su torinese. Rapido miglioramento e giornata che poi sarà decisamente più tranquilla e soleggiata. Temperature minime in diminuzione e comprese tra 7 e 9°C, massime in aumento e comprese tra 18 e 20 °C, complice il soleggiamento.

Forti venti di Foehn sulle alpi occidentali fino al pomeriggio, venti deboli su pianure anche se non sono escluse raffiche di Foehn sulle zone pedemontane al mattino e primo pomeriggio.

Mercoledì 1 novembre

Giorno dei santi ancora di relativa tregua anche se le condizioni cominceranno a cambiare nuovamente, con prime piogge su Liguria e alpi occidentali nel corso della giornata, e cielo per lo più grigio altrove.

Temperature massime in calo e minime stazionarie a causa della maggiore copertura nuvolosa.

Da giovedì 2 novembre

Nuova perturbazione in arrivo dalla mattinata di giovedì, con piogge diffuse. Venerdì tregua e sabato ancora una perturbazione veloce. Ma la tendenza per il prossimo weekend è ancora da confermare.

