Artissima e le altre: ecco il "vademecum" per orientarsi durante la Contemporary Art Week

Con le Luci d’Artista e il Movement, la settimana dell’Arte Contemporanea Torinese è finalmente iniziata.

Nata ruotando intorno alla fiera Artissima che si tiene ogni anno all’Oval del Lingotto, la prima settimana di novembre si è negli anni trasformata in un evento culturale che coinvolge l’intera città.

Dalle mostre alle performance musicali, sono tantissimi gli eventi che animano Torino fino al 5 novembre. Per non perdersi gli eventi più interessanti, abbiamo pensato a un vademecum, una “mappa salva-eventi”, che aiuterà a orientarsi durante la art week torinese.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Durante il giorno

ARTISSIMA dal 2 al 5 novembre

Main event della settimana dell’arte torinese, Artissima quest’anno si prepara a spegnere 30 candeline. Consigliamo armarsi di tanta pazienza e della cartina ufficiale per orientarsi tra le 181 gallerie da 33 Paesi, ospiti di questa edizione 2023, la seconda diretta da Luigi Fassi che si terrò dal 2 al 5 novembre. Tema del 2023 sarà Relations of care. Quattro le sezioni principali della fiera, le stesse di sempre, Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions. Le sezioni curate restano Disegni, Present Future e Back to The Future che quasi raddoppiano i progetti monofgrafici di artisti singoli, quest’anno Back to the Future accoglie opere dal 1950 al 1979.

PARATISSIMA dal 1° al 5 novembre

La kermesse nata in parallelo ad Artissima che si occupa di dare spazio e visibilità agli artisti emergenti delle scena contemporanea torna ad animare gli spazi della Cavallerizza Reale dal 1° al 5 novembre. Titolo dell’edizione numero 19, Eye contact, inteso come invito rivolto al pubblico nel traslare il contatto visivo che si crea tra due persone, al contatto tra persona e opera d’arte. Nei 5 giorni di fiera più di 400 artisti suddivisi saranno suddivisi in 10 mostre curate da 20 curatori, più una sezione inedita al 3^ piano della Cavallerizza senza curatela. A questi si aggiungono 16 Special Project e tre Main Projects. Insomma, anche qui cartina alla mano e una buona giornata di visita.

FLASHBACK dal 2 al 5 novembre

Se volete un tuffo nell’arte del passato e quella moderna, occorre fare una tappa da Flashback. Hayez, Schifano, Tiepolo, Ontani saranno infatti tra i protagonisti della 11esima edizione dell’Art Fair in programma dal 2 al 5 novembre in corso Giovanni Lanza. Nei 20 mila metri quadrati dell’antica villa ottocentesca si daranno di nuovo appuntamento oltre trenta gallerie da tutta Italia ed Europa per far rivivere l’arte antica e metterla in dialogo con quella contemporanea. Tra le opere in mostra anche Boetti, Balla, De Chirico, Sironi, Nespolo e tanti altri. Fil rouge della kermesse sarà quest’anno il tema della Metamemoria, ovvero quella capacità introspettiva che permette all’essere umano di valutare e monitorare la propria memoria.

THE OTHERS dal 2 al 5 novembre

Eccentrica, ludica, creativa e quest’anno declinata in una chiave futuristica e… spaziale. The Others Art Fair torna dal 2 al 5 novembre con l’obiettivo di portare all’ombra della Mole gallerie “galattiche” pronte a risplendere nell’Universo dell’arte contemporanea. Le realtà coinvolte presenteranno progetti espositivi di artisti under 40 o artisti over 40 in dialogo con artisti più giovani, per privilegiare l’interscambio generazionale e accompagnare il pubblico in un’esplorazione senza tempo né confini dei linguaggi creativi. Per la terza volta al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, The Others è una passeggiata tra le costellazioni dell’arte contemporanea, per chi ha voglia di trascorrere un pomeriggio a curiosare. Oltre 60 gli espositori presenti in fiera provenienti da Argentina, Austria, Francia, Germania, Lituania, Perù, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Svizzera, oltre che dall’Italia, a partire da Torino con la presenza di 6 realtà indipendenti, fino a Palermo attraverso gallerie, spazi non profit e artist run space.

ART APART - dal 1° al 5 novembre

Dall’ 1 al 5 novembre torna la mostra per gli amanti del mondo dell’antiquariato. Alla Promotrice di Belle Arti, i galleristi porteranno le loro opere migliori dall’archeologia al design contemporaneo, dall’Europa all’Asia ed all’America. All’interno della mostra sono previste contaminazioni contemporanee grazie alla collaborazione della Galleria Franco Noero. Fitto il calendario di incontri dedicati al mondo dell’arte: per il Museo Egizio Samanta Isaia e Federico Zaina, per i Musei Reali Anna Maria Bava e Sofia Villano, per la GAM Virginia Bertone, per La Venaria Reale Andrea Merlotti, per GAMeC Bergamo Giacinto Di Pietrantonio. Interverranno anche Marco Zatterin (giornalista e scrittore), Silvia Einaudi (egittologa), Roberto Coaloa (storico), Arabella Cifani (storica dell’arte).

Per la serata

LUCI D’ARTISTA - fino al 14 gennaio

Con l’inaugurazione della nuova installazione luminosa di Gianni Anselmo, Orizzonti, è partita la nuova edizione di Luci d’Artista. Un museo di arte contemporanea a cielo aperto composto da 26 opere di artisti contemporanei. Da Michelangelo Pistoletto a Daniel Buren. La rassegna offre alla cittadinanza e a turisti scenari inediti grazie al contributo creativo di artisti di fama internazionale che hanno realizzato nel tempo un patrimonio significativo di opere luminose. Le installazioni della 25ª edizione di Luci d’Artista potranno essere ammirate dall’alto durante un tour di un’ora con il bus panoramico City Sightseeing® Torino. Le storie delle opere saranno raccontate da una guida turistica in lingua italiana, inglese e francese. Durante la settimana dell’arte l’appuntamento è per sabato 4 novembre.

NOTTE DELLE ARTE CONTEMPORANEE sabato 4 novembre

Sabato 4 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l’occasione molti musei cittadini osserveranno un prolungamento d’orario; così anche molte Associazioni e Gallerie d’arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri durante i quali si potrà assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri o cataloghi.

MOVEMENT - fino al 31 ottobre

Ad aprire il programma di appuntamenti musicali è il festival musicale, Movement. Fino al 31 ottobre la rassegna indoor dedicata alla cultura e alle arti digitali approda nel capoluogo Piemontese con una ricca programmazione. Gli artisti si esibiranno tra Audiodrome Live Club, Officine Grandi Riparazioni e Centralino Club. Dopo il successo di Kappa FuturFestival 2023, edizione dei record che ha portato a Torino oltre 100.000 appassionati di cultura clubbing provenienti da tutto il mondo, Movement Entertainment si prepara al suo storico appuntamento autunnale. In programma: domenica 29 ottobre: Club Night | EarWax @ Centralino, TBA, martedì 31 ottobre: Night Show @OGR Torino w/ The Blessed Madonna / Who Made Who Hybrid (live) / Youniverse, martedì 31 ottobre: Club Night | Over @ Audiodrome w/ Hector Oaks.

CLUB SILENCIO A PARATISSIMA - 31 ottobre

Per chi non ha tempo durante il giorno di fare un salto a Paratissima, c’è sempre Club Silencio che apre le porte per l’ultima volta al pubblico della Cavallerizza. Sarà infatti possibile visitare gli oltre 300 artisti in mostra mostra tra installazioni, ambienti immersivi, progetti individuali e collettivi. Durante la serata sarà inoltre ci si potrà immergere nell’installazione site specific multimediale “Breathing Rooms” del collettivo Beyond che fonde e confonde i limiti tra reale e virtuale. Gli spazi della Cavallerizza risuoneranno grazie alle sonorità di Buebos e HomyGal da una parte, RatFest & Comodo64 dall’altra con la visual performance di Melt Dream. Il tutto accompagnato da drink, proposte gourmet e l’intrattenimento del nostro Play Corner che proporrà un gioco dedicato all’Art Week.

CLUB2CLUB - dal 2 al 5 novembre

Club 2 Club torna a far ballare il pubblico torinese durante la Contemporary Art Week per la 21esima edizione. Dal 2 al 5 novembre oltre 35 mila persone (fino al 25% di pubblico straniero) da 40 paesi del mondo invaderanno gli spazi del C2C che quest’anno si svolgerà tra le Ogr Torino, il Lingotto e per la prima volta al Teatro Regio. Tema di quest’anno il mondo. A suonare nel festival indoor più grande d’Italia saranno 36 artisti da 20 nazionalità. Tra questi Avalon Emerson, Caroline Polachek, Flying Lotus, Evian Christ, Tiga, King Krule, Yves Tumor, Moodyman, Two Shell, Upsammy & Jonathan Castro, Space Africa. Sono alcuni dei degli ospiti che si esibiranno per i quattro giorni di festival, per un totale di 120 ore di musica.

LAWRENCE MALSTAF - sabato 4 novembre ore 18

L’artista internazionale Lawrence Mastalf sarà uno dei protagonisti di Diffusissima 2023. Per la prima volta in Italia, il 4 novembre a Scalo Valdocco, realizzerà anche una performance. L’artista belga si trova al confine tra il visivo e il teatrale e sviluppa installazioni e performance art con una forte attenzione al movimento, all'ordine e al caos. I suoi progetti coinvolgono la fisica e la tecnologia come punto di partenza o di ispirazione e come mezzo per attivare installazioni. Per DIFFUSISSIMA® metterà in scena una performance che ha girato il mondo: Shrink1995.

LE ALTRE MOSTRE DA NON PERDERE

Per chi ha tempo e vuole aggiungere qualche tappa alla sua settimana dell’arte torinese ecco le mostre che consigliamo di non perdere.

TIM BURTON

Museo del Cinema

Inaugurata alla presenza del regista, la mostra Il mondo di Tim Burton è un’immersione a 360 gradi nella sua arte. C’è la scrivania del regista, ma anche i suoi disegni, alcuni inediti, schizzi, polaroid, pupazzi e oggetti di scena. Protagonisti tutti i personaggi più famosi creati da Tim Burton, da Beetlejuice a Edward mani di forbice, fino all’ultima riuscita serie Netflix, Mercoledì, visibili alla Mole fino al 7 aprile.

HAYEZ

Gam

Non c’è Il Bacio, ma la mostra “Hayez. Officina del pittore romantico”, ospita alcune importanti opere, tra cui La Meditazione, Il consiglio alla vendetta e Accusa Segreta, insieme a molti quadri e disegni inseriti del pittore veneziano. Dieci sezioni per 100 opere allestite fino al 1° aprile in un percorso cronologico, raccontano il lavoro di Francesco Hayez, autore simbolo del passaggio tra lo stile neoclassico a quello romantico. Dalle prime esperienze tra Venezia e Roma, sotto l’influenza dell’opera di Tiziano, fino a quelle come "pittore civile".

MICHELANGELO PISTOLETTO

Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli presenta una grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) in occasione del suo novantesimo compleanno. Allestita negli spazi della Manica Lunga il progetto dell’artista Molti di uno reinventa l’architettura ortogonale della Manica Lunga trasformandola in uno stupefacente groviglio armonioso, un dispositivo urbano irregolare e libero attraverso il quale raccogliere e rileggere tutta la sua arte in un gigantesco autoritratto che funziona come la mappa di una Città ideale dell’avvenire.