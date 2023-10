Lawrence Malstaf a Diffusissima 2023: la performance dell'artista belga allo Scalo Valdocco

A Diffusissima 2023, sabato 4 novembre, una performance internazionale in anteprima italiana con Lawrence Malstaf è in programma a Scalo Valdocco. A partire dalle ore 18 l'artista belga metterà infatti in scena per DIFFUSISSIMA® una performance che ha girato tutto il mondo: Shrink01995.

L’artista internazionale Lawrence Malstaf è uno dei protagonisti di Scalo Vallino che realizzerà a Diffusissima una performance live con Shrink01995. L’artista belga di fama internazionale si trova al confine tra il visivo e il teatrale e sviluppa installazioni e performance art con una forte attenzione al movimento, all'ordine e al caos. I suoi progetti coinvolgono la fisica e la tecnologia come punto di partenza o di ispirazione e come mezzo per attivare installazioni.

Per info: https://diffusissima.it/