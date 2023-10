Dispenser acqua: rispondiamo ai quesiti dei ristoratori

L'installazione di dispenser acqua all'interno di un ristorante può impattare positivamente in diversi modi sulla gestione dell’attività. In questo articolo esamineremo insieme i benefici operativi che tale soluzione comporta e vedremo come essi possono influire sulla percezione dei clienti relativa al locale.

Quando si verificano innovazioni nel settore ristorativo, è normale che sorgano molte domande in coloro che deve decidere se adottarle o meno. La gestione di un ristorante richiede attenzione e ponderazione in ogni decisione per garantire l'efficienza complessiva.

Se fate parte della categoria, sapete di certo quanto sia importante valutare attentamente ogni cambiamento. Potrebbe essere proprio questo il motivo per cui avete digitato su Google "distributori acqua", alla ricerca di risposte alle vostre domande. Forse avete già sentito parlare di questi dispositivi da un collega o collaboratore, oppure avete ricevuto richieste dai clienti di servire acqua del rubinetto anziché in bottiglia.

Indipendentemente dalla vostra situazione, è sempre meglio disporre di più informazioni possibili, anche per decidere se i dispenser di acqua siano adatti al vostro locale. Vogliamo dunque fornirvi un quadro completo degli erogatori acqua, rispondendo alle vostre domande e suggerendovi ulteriori spunti di riflessione. Una volta compresi tutti i dettagli, sarete in grado di prendere una decisione informata su come procedere per il vostro ristorante.

Distributori acqua: il servizio si velocizza o si rallenta?

L'efficienza del servizio rappresenta un elemento fondamentale per la reputazione di un locale, quindi è cruciale iniziare dalle domande riguardanti l'impatto dell'installazione dei distributori acqua. Questa considerazione è particolarmente rilevante per ristoranti, bar e locali situati nei centri commerciali o in zone ad alta affluenza - nonché per quelli che offrono servizio mensa ai lavoratori delle aziende - poiché in tali contesti il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale.

Per garantire una rapida integrazione del distributore acqua nelle procedure operative del servizio e un utilizzo agevole da parte del personale di sala, è essenziale optare per dispositivi specificamente progettati per il settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café, ovvero alberghi, ristoranti e bar). In questo contesto, i distributori di acqua progettati da Acqualys si distinguono per le loro prestazioni notevoli. Essi possono garantire un flusso di erogazione fino a 180 litri/ora, sufficiente per circa 300 coperti. Ciò si traduce in un servizio efficiente e in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia clientela.

Un altro aspetto impressionante di tali dispositivi risiede nella semplicità d'uso. La loro interfaccia intuitiva e i comandi facili da apprendere consentono al personale di gestire l’erogatore acqua senza difficoltà. Questo facilita ulteriormente l'adozione di tali soluzioni innovative e ne aumenta l'efficacia nella gestione quotidiana del locale.

Dispenser acqua: per installarli è necessario molto spazio? Si installano facilmente?

Nel caso dei dispenser acqua di cui stiamo parlando, la risposta è semplice: sì, essi possono essere installati ovunque, facilmente. In effetti, risolvono uno dei problemi più riscontrati dalle attività ristorative: la gestione adeguata degli spazi. Non solo dal punto di vista estetico, poiché i clienti sono sempre più attenti al dettaglio e prediligono locali accoglienti, ma anche dal punto di vista pratico. Più spazio sarà disponibile tra cucina, sala e bancone, più agevole sarà il movimento del personale e più fluido risulterà il servizio.

Oggi, i titolari di ristoranti con spazi limitati hanno l'opportunità di installare un distributore di acqua sotto ai banconi o ai piani di lavoro per collegarlo a uno o più spillatori. Questa soluzione consente di eliminare in maniera definitiva gli ingombri dovuti alla sistemazione di bottiglie d'acqua e relative scorte, sia dal magazzino che dai frigoriferi. Inoltre, va sottolineata la facilità di installazione. Per posizionare il distributore d'acqua, è sufficiente avere una presa di corrente nelle vicinanze e un allaccio all'acqua di rete distante al massimo 20 metri. Grazie a tubicini di soli 6 millimetri di diametro - che oltre a essere altamente resistenti e flessibili, possono essere incanalati ovunque, inclusi controsoffitti e pavimenti flottanti - l'installazione dei distributori acqua potabile richiede solo pochi minuti.

Erogatori acqua… e per quanto riguarda la sicurezza?

Dopo aver esaminato le specifiche funzionalità degli erogatori acqua progettati per il settore Ho.Re.Ca., è essenziale concentrarsi sulla sicurezza . Quali benefici offre l'installazione di un distributore acqua potabile in termini di sicurezza per i clienti? Prendiamo come esempio gli erogatori d'acqua progettati da Acqualys che hanno un efficace sistema di filtrazione incorporato.

Ogni erogatore d’acqua della linea ristorativa svolge un'importante azione di purificazione, grazie all'utilizzo di filtri a carboni attivi che rimuovono il cloro, i batteri e altre eventuali impurità presenti nell'acqua, preservando al contempo i sali minerali e le sostanze essenziali per l'organismo. Di conseguenza, l'acqua erogata non solo ha un ottimo sapore, ma soddisfa anche pienamente gli standard sanitari imposti dalla legge.

Distributore acqua: meglio l’acquisto o il noleggio?

La decisione di acquistare o noleggiare il distributore acqua è lasciata interamente a voi. Questa scelta deve essere fatta considerando le diverse esigenze di budget e preferenze in merito alla gestione delle spese. Se vi state chiedendo quale opzione sia più conveniente tra l'acquisto e il noleggio dei distributori d’acqua, tenete a mente questo: non esiste una soluzione migliore in assoluto, ma quella migliore per le vostre specifiche necessità.

Se scegliete l'acquisto, dovrete effettuare un unico investimento iniziale per installare uno o più distributori di acqua potabile nel vostro locale. Successivamente, sarà necessario soltanto provvedere al ricambio periodico dei filtri o della CO2 per l'acqua frizzante.

D'altra parte, la formula del noleggio chiavi in mano vi permetterà di beneficiare degli erogatori di acqua pagando un canone mensile comodo e costante, che include ogni costo, anche quello della manutenzione. In questo modo, potrete godere dei vantaggi dei dispenser per acqua senza dover effettuare un grande investimento iniziale. La scelta tra acquisto e noleggio dipende dalle vostre esigenze specifiche. Entrambe le opzioni offrono vantaggi, e la decisione finale dovrebbe essere basata sulle vostre preferenze e necessità aziendali.