Università, studenti in difficoltà all'esame di affitto: "L'86% di loro costretto a condividere un appartamento a Torino"

“ A Torino l’86% della popolazione studentesca condivide un appartamento in affitto, spendendo in media tra i 300 e i 350 euro al mese. Nel frattempo la richiesta continua ad allargarsi e il mercato dello student housing richiede di sviluppare nuove forme dell’abitare ”. È l’analisi delle studiose Alessandra Oppio e Marta Bottero , rispettivamente presidente Siev e direttrice della rivista “Valori e valutazioni”, basata sulla recente ricerca condotta dal centro Full (Future Urban Legacy) del Politecnico di Torino.

Oltre centomila studenti fuori sede

“Oggi – rileva Oppio – la popolazione universitaria a Torino supera le 100mila unità, di cui quasi la metà provenienti da fuori regione o dall’estero. Questo ha determinato un aumento di una domanda prevalentemente orientata verso il mercato della locazione. Una prima conseguenza è che Torino viene oggi individuata come una delle città italiane con livelli elevati di abitazioni in affitto studenti, come rilevato anche dall’ultimo Rapporto immobiliare sul settore residenziale redatto dall’Agenzia delle Entrate. Tra le grandi città, le locazioni agevolate a favore di studenti nel 2021 tendono a concentrarsi soprattutto a Roma e a Torino, dove in termini assoluti sono stati locati circa 3.282 immobili nel corso del medesimo anno. Per questo servono soluzioni nuove e addizionali”.