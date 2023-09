Tornano gli studenti in tenda. UniTo: "Al lavoro per nuovi posti letto. Intanto abbassiamo le tasse"

Da questa mattina i giovani sono tornati nelle tende, vicino al Campus Einaudi, per protestare contro i costi della vita per gli studenti in trasferta, a cominciare dagli affitti. Appartengono a sigle come Udu e Cambiare rotta. "Siamo una decina, a turnazione, visto che tra esami e corsi ci sono gia impegni e orari da rispettare - racconta Lorena, 23 anni, di Udu - Dal 25 al 28 rimarremo qui, dormendo anche di notte".

"La situazione non è migliorata"

"La manifestazione è nazionale, ma in particolare in Piemonte la situazione da maggio a oggi non è migliorata - prosegue - Si era istituito un tavolo a livello regionale, e abbiamo partecipato alla prima seduta, il 3 agosto. Ma c'è stata poca partecipazione e nessuna discussione su regolamenti e residenze pubbliche. Siamo ancora in attesa di sviluppi: dovevano fare una riunione con i Comuni. Abbiamo incontrato anche Edisu e il presidente Sciretti, ma non è cambiato nulla".



I dati presentati dagli studenti parlano chiaro: a fronte di un fabbisogno, solo in Piemonte, di 45.662 posti (tra UniTo e Polito), tra stranieri e fuori sede, i posti letto a disposizione nel 2020 erano 1943 e, nella migliore delle ipotesi, nel 2023 potrebbero arrivare intorno a quota 2600. E mentre si attendono effetti dagli investimenti, anche tramite il Pnrr, buona parte dei nuovi posti letto finiscono nel circuito dei privati, dunque con costi meno accessibili. In particolare, il cofinanziamento per gli enti privati si avvicina a quota 37 milioni, mentre per Edisu non si arriva a 8 milioni e mezzo.

Ma quel che incide sono i costi: per una residenza privata si va dai 360 euro ai 620 per una singola (720 se con il bagno privato), mentre per una camera doppia non ce la si cava con m eno di 230 euro (e punte da 520).