In 10 mila a Moncalieri per l'appuntamento autunnale di Fiorile

Grande afflusso di visitatori a Moncalieri per l’edizione autunnale di "Fiorileorti&fiori in mostra", evento di punta della stagione culturale moncalierese. Un progetto dell’Assessorato alla Cultura realizzato in partnership con l'Associazione Culturale Giardino Forbito, che ha richiamato tra sabato 28 e domenica 29 ottobre ben 10 mila persone al Giardino delle Rose del Castello Reale.

Un percorso tra colori, profumi e sapori. Un'immersione nella natura declinata nelle sue mille sfumature. Espositori selezionati, per la maggior parte provenienti dal territorio, con vivaisti, produttori agricoli e artigiani. Un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, secondo lo spirito delle strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde. Seguitissimi gli incontri di approfondimento culturale: Ana Cristina Vargas sul concetto della morte e del ciclo della vita, Fulvio Piccinino con il suo nuovo libro sul mondo delle api e molti altri.

Molti e graditi da bimbi e famiglie i corner didattici curati dalla Comunità Impollinatori Metropolitani e da Beesù. Non sono mancate incontri e masterclass dedicate a degustazioni ed esperienze sensoriali, in collaborazione con Vendemmia a Torino-Grapes in Town, insieme a un’ampia pagina artistica che ha visto protagoniste le foto polaroid a tema floreale di Maura Banfo, la grande musica jazz portata al Giardino dal Moncalieri Jazz Festival, insieme agli haiku e haiga giapponesi esposti nella mostra allestita nelle stanze del Castello, aperto per l’occasione alle visite serali.

Domenica pomeriggio, infine, molti hanno colto la possibilità di entrare in confidenza con un gioiello barocco moncalierese: la chiesa San Giuseppe, annessa al monastero delle Carmelitane Scalze, grazie ai volontari dei beni culturali di Progetto Cultura e Turismo.

"Fiorile è un appuntamento ormai ben radicato nelle preferenze del pubblico, ogni anno più affezionato e partecipe, anche grazie a una base di produttori ed espositori dell’area metropolitana che ritorna a ogni edizione, affiancata da un secondo gruppo di produttori che si avvicendano - è il bilancio tracciato con soddisfazione dall'assessore alla Cultura Laura Pompeo - Sempre stimolanti, raffinati, non convenzionali gli inserti culturali che costellano il programma, elaborato e curato magistralmente da Giardino Forbito in sinergia con l'Assessorato alla Cultura. Si conferma vincente l’abbinamento con il Moncalieri Jazz Festival. Il concerto di Carola Cora e Marcello Picchioni è stato straordinario. Così come la pagina di approfondimento dei gioielli storico-architettonici del centro storico, grazie ai volontari del Progetto Cultura e Turismo, sempre presenti e disponibili”.