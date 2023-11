Il concerto di Gualazzi, Lella Costa, Pio&Amedeo e le Lezioni di Meraviglia: ecco il programma del Teatro Colosseo

È appena uscito Vivido il tramonto di Raphael Gualazzi, il nuovo brano che sarà presente all’interno del progetto discografico di prossima uscita e che vedrà l’ispirato cantautore, compositore, arrangiatore, musicista e produttore sul palcoscenico del #TeatroColosseo con un concerto che mescola soul, latin, psichedelia avvolti dall’arrangiamento di fiati ed archi. Quattro album all’attivo e tre Ep in Italia, Gualazzi ha pubblicato in tutto il mondo, dalla Francia alla Germania, fino al Giappone.

LEZIONI DI MERAVIGLIA: ANDREA COLAMEDICI E MAURA GANCITANO (TLON) CON EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA)

Mercoledì 8 novembre ore 21

L’umanità ha da sempre considerato la Terra soltanto come una miniera di risorse infinite da cui attingere, e non come un essere vivente di cui è parte integrante. Questo approccio va ripensato radicalmente, riconoscendo la Terra come il luogo della fiducia reciproca, della quintessenza dell’essere umano. È la fiducia, infatti, il valore che tiene insieme i passeggeri (tutti gli esseri viventi e non) del nostro pianeta.