Lavoro, controlli dei carabinieri sulle attività commerciali: trovati 11 lavoratori irregolari su 21

Nel mese di ottobre, i Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nell'intera provincia di Torino con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono state controllate 7 attività commerciali (ristoranti, bar, pub, residenze per anziani) e verificate 21 posizioni lavorative, di cui 11 sono risultate irregolari .

Le ispezioni hanno consentito di individuare due titolari di bar che, a discapito della sicurezza e dei diritti garantiti ai lavoratori, impiegavano personale in nero. In particolare in un pub della bassa Val di Lanzo i militari hanno sorpreso a lavorare 6 irregolari su 8 compreso un minore: tutti venivano retribuiti in contanti, violando così le disposizioni di legge sulla tracciabilità dei pagamenti ai lavoratori. Medesime condizioni sono state riscontrate in un'attività di ristorazione a Torino città, dove è stata rilevata la presenza di 5 lavoratori in nero di cui due immigrati irregolari.