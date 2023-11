Puntate alla ricchezza cripto entro il 2024? Considerate di investire oggi in Cardano, Gala e VC Spectra

Cardano (ADA) ha recentemente registrato un'impennata del suo prezzo dopo una modifica cruciale dei suoi parametri di puntata. Nel frattempo, GALA ha registrato un'impennata dopo il lancio di un nuovo gioco su Gala Games. D'altra parte, VC Spectra (SPCT) ha stupito la comunità con un guadagno del 587,5% nella sua prevendita pubblica.

Ma la domanda è: quale di queste top altcoin può portare i maggiori guadagni nel 2024 ed è la migliore criptovaluta su cui investire?

>>ACQUISTA ORA I GETTONI SPCT<<

Sintesi

Gli analisti di mercato prevedono che Cardano (ADA) possa aumentare del 68% entro la fine del 2024.

Gli esperti ritengono che GALA sia pronta a superare la soglia di 0,04 dollari nel 2024.

Si prevede che VC Spectra (SPCT) subirà un'impennata di 10 volte entro la fine della prevendita pubblica.

ADA sale in borsa dopo che Cardano ha annunciato l'aggiornamento dei parametri di palificazione

In uno sviluppo cruciale, la Cardano Foundation ha rivelato, il 23 ottobre 2023, una modifica significativa ai suoi parametri di puntata. Questa modifica ha fatto seguito a un sondaggio dello Stake Pool Operator (SPO) e ad attente deliberazioni del Parameters Committee.

La Cardano Foundation ha comunicato ufficialmente attraverso X (ex Twitter), affermando: "Come risultato del sondaggio dello Stake Pool Operator [SPO] e di una successiva valutazione da parte del Comitato dei Parametri, la Cardano Foundation ha presentato con successo una transazione sulla mainnet di Cardano per abbassare il parametro minPoolCost da 340 a 170 ADA".

Come diretta conseguenza di questo annuncio, Cardano (ADA) ha visto un'impennata del suo prezzo. Il prezzo di ADA è salito del 15,4% da 0,2625 dollari del 23 ottobre a 0,3030 dollari del 30 ottobre. Quindi, questo fa di Cardano (ADA) il miglior investimento in criptovalute per i guadagni nel 2024? Quanto può salire Cardano?

Secondo le previsioni sul prezzo di Cardano, gli esperti di criptovalute prevedono un'ulteriore tendenza rialzista per ADA. La previsione del prezzo di Cardano suggerisce che il prezzo di ADA potrebbe aumentare del 68%, raggiungendo 0,51 dollari per ADA nel 2024.

Questa previsione ottimistica sulla quotazione di Cardano è guidata principalmente dagli ultimi sviluppi all'interno dell'ecosistema Cardano e dall'ottimismo generale che circonda l'imminente corsa al rialzo delle criptovalute.

GALA sale con 22Cans che lancia l'eredità su GalaGames

Legacy, un simulatore d'impresa e gioco di gestione della città sul web3 ideato nientemeno che da Peter Molyneux, famoso per il suo lavoro sulla serie Fable, è stato lanciato ufficialmente su Gala Games per PC e Mac il 26 ottobre 2023.

Questo videogioco, sviluppato dallo studio 22Cans, è costruito sulla blockchain GalaChain. È interessante notare che promette un'esperienza di gioco unica all'incrocio tra la tecnologia Web3 e la costruzione di città.

Legacy porta un'innovazione nel mondo dei giochi consentendo ai giocatori di memorizzare e trasferire gli oggetti di gioco sulla blockchain di Ethereum (ETH). In questo modo, apre le porte al commercio di questi beni sui mercati secondari NFT come OpenSea, Rarible e Magic Eden.

Il lancio di Legacy ha già avuto un notevole impatto sulla performance di mercato di GALA. Il prezzo della criptovaluta GALA è aumentato del 15,2%, passando da 0,01858 dollari del 26 ottobre a 0,02137 dollari del 30 ottobre. Quindi, dovreste considerare GALA come la migliore criptovaluta da acquistare?

Gli esperti di criptovalute prevedono un trend rialzista per la moneta GALA nel 2024, prevedendo che il prezzo della criptovaluta GALA probabilmente supererà la soglia di 0,04 dollari e potenzialmente raggiungerà 0,04751 dollari. Questa previsione positiva per il prezzo della criptovaluta GALA è guidata dalla crescente popolarità di GalaChain e dalla previsione prevalente di un'imminente corsa al rialzo nel mercato delle criptovalute.

VC Spectra (SPCT) è in testa tra le nuove ICO con un guadagno del 587,5%.

VC Spectra (SPCT) è stata definita la migliore ICO tra i nuovi progetti della DeFi. Questo protocollo di gestione patrimoniale decentralizzato è stato progettato per fornire agli investitori un'esperienza sicura, trasparente e redditizia. Il cuore della missione di VC Spectra consiste nel democratizzare l'accesso al settore della blockchain e della tecnologia.

Utilizzando un approccio innovativo, VC Spectra (SPCT) impiega un rigoroso processo di selezione per identificare opportunità di investimento ad alto potenziale nello spazio tecnologico e della blockchain. Quando le società in portafoglio crescono e raggiungono le tappe fondamentali, lavorano a stretto contatto con i team di gestione per creare valore e massimizzare i rendimenti per gli investitori.

Al centro dell'ecosistema di VC Spectra c'è il token SPCT, un token standard BRC-20 costruito sulla blockchain di Bitcoin. Ciò che rende SPCT ancora più intrigante è la sua natura deflazionistica, con un meccanismo di combustione che riduce la circolazione dei token nel tempo. Inoltre, i token SPCT offrono vantaggi esclusivi, tra cui dividendi trimestrali, diritti di voto e accesso anticipato alle pre-ICO.

Nella fase di prevendita pubblica, SPCT ha registrato un'impennata sorprendente del 587,5%, passando da 0,008 dollari nella fase 1 a 0,055 dollari nella fase 4. Inoltre, il futuro di VC Spectra (SPCT) sembra promettente, con le previsioni degli esperti che indicano un potenziale guadagno di 10 volte a 0,08 dollari entro la fine della prevendita pubblica.

Inoltre, i nuovi investitori di VC Spectra (SPCT) possono ricevere un entusiasmante bonus su ogni deposito aderendo alla prevendita!

Per saperne di più sulla prevendita del VC Spectra, cliccate qui:

Prevendita: https://invest.vcspectra.io/login

Sito web: https://vcspectra.io

Telegramma: https://t.me/VCSpectra

Twitter: https://twitter.com/spectravcfund