Atp Finals: da Sonego a Dossena, al via l'allestimento della pallina gigante per incontri e conferenze [FOTO]

In piazza Castello spunta una grande pallina da tennis trasparente: hanno preso il via nelle scorse ore i lavori allestimento della "nuova" Casa Tennis. Una grande cupola in acciaio - dal diametro di 21 metri - che ospiterà conferenze, interviste e più di 50 appuntamenti con ospiti provenienti dal mondo dello sport, editoria e spettacoli. É questo uno delle iniziative di punta che la Città metterà in campo dal 10 al 19 novembre, in occasione delle Nitto Atp Finals.

Sonego e Dossena

Tra gli appuntamenti in programma a Casa Tennis ci sarà il tre volte vincitore di titoli Atp Lorenzo Sonego insieme al cestista della Reale Mutua Basket Niccolò De Vico; il campione di tennis torinese Andrea Vavassori incontrerà l'astro nascente del padella italiano Marco Cassetta; l'ex calciatore italiano Giuseppe "Beppe" Dossena a confronto con l'ex pallavolista Pasquale Gravina. Attesi poi Neri Marcorè e le star social Matteo Saudino e Edoardo Santonocito.