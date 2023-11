Torino: tre arrestati per tentati furti. Colpiti cantine ed esercizi commerciali

Tre persone sono state arrestate a Torino per furti perpetrati all’interno di esercizi commerciali e cantine.

Nel primo caso i poliziotti del Commissariato "Madonna di Campagna" sono intervenuti attorno alle 4 del mattino in via Michele Coppino, dove il condomino di uno stabile era stato svegliato da alcuni rumori sospetti. Accorsi tempestivamente sul posto, gli agenti hanno trovato il vetro del portone d'ingresso del palazzo infranto, notando filtrare una flebile luce dalla porta che conduce al seminterrato. Ispezionando i locali, hanno colto sul fatto un uomo, armato di un cacciavite di circa 30 cm, intento a rovistare all’interno di un baule riposto in una delle cantine.

Il soggetto, un moldavo di 22 anni, che risulta colpito dal divieto di dimora nella Regione Piemonte dal Luglio 2023, stava tentando di impossessarsi di alcuni cofanetti portagioie e di alcuni preziosi custoditi nel baule, che immediatamente sono stati riconsegnati alla proprietaria. Per lui è scattato l’arresto per tentato furto aggravato e la denuncia per possesso di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature.

Inoltre, gòi agenti dello stesso commissariato hanno tratto in arresto un altro cittadino moldavo, di 37 anni, per furto aggravato. Anche questa volta i fatti sono avvenuti di notte, quando perviene alla sala operativa della Questura una segnalazione relativa a un soggetto incappucciato che si è introdotto all’interno di un’attività commerciale di via Bertola dopo averne infranto la vetrata. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno intercettato poco distante un uomo che stava tentando di allontanarsi, con un pesante zaino a tracolla. Nonostante il tentativo di fuga, il trentasettenne è stato fermato e trovato in possesso di un computer portatile e di un telefono-cellulare, di proprietà del titolare dell’esercizio commerciale oggetto del furto.

Infine, una pattuglia di Dora Vanchiglia ha arrestato un italiano di 54 anni per furto in abitazione, nello specifico ancora all’interno di cantine. L’uomo si sarebbe introdotto in orario serale in un condominio di via Porporati e qui, utilizzando un cacciavite, successivamente sottoposto a sequestro, avrebbe forzato quattro cantine. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di diverse valigette contenenti attrezzatura per il fai da te, asportate da uno degli scantinati.