Artissima 2023, da Piero Gilardi a Leandro Erlich: tra le opere in mostra fino al 5 novembre [FOTOGALLERY]

Installazioni, dipinti, sculture, fotografie. È una nuova ricca edizione quella di Artissima 2023.

Alcune opere più di altre si fanno notare, è il caso della "nuvola in vetro", The cloud, di Leandro Erlich, o dell'installazione a collage di Marzia Migliora, intitolata H2O -O2. C'è anche l'imponente ruota di Conrad Shawcross, Patterns of Absence, il gioco di luci di Gregorio Botta, l'opera Abbi cura di me, l'orologio a farfalle di Alnieszka Polska, Braudel's clock.

E poi ancora lavori dei più noti Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Shilpa Gupta, Piero Gilardi, Marinella Senatore, Mimmo Jodice.

Fino a domenica 5 novembre, gli spazi dell’Oval di Torino le loro opere si trovano nelle quattro sezioni consolidate della fiera – Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions – e le tre sezioni curate – Disegni, Present Future e Back to the Future – che sono ospitate anche sulla piattaforma digitale Artissima Voice Over.

181 le gallerie italiane e internazionali, 68 delle quali propongono progetti monografici e curati per meglio presentare al pubblico il lavoro dei propri artisti. Le gallerie di Artissima 2023 provengono da 4 continenti e 33 Paesi: Austria, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Emirati Arabi, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Israele, Italia, Lituania, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e Zimbabwe.

Espongono per la prima volta in fiera 39 gallerie. Tra queste Good Weather (North Little Rock, Little Rock, Chicago), Cristina Guerra (Lisbon), Meyer*Kainer (Vienna), Raster (Warsaw), The Sunday Painter (London), Unit 17 (Vancouver)

Il tema di Artissima 2023 è Relations of Care, concetto sviluppato in un recente saggio dall’antropologo brasiliano Renzo Taddei, Professore di Antropolologia presso l’Universidade Federal de São Paulo in Brasile. Relations of Care individua e propone la cura come premessa e fine ultimo dell’avanzamento del sapere che dev’essere, innanzitutto, mirato a preservare la diversità e il valore di ogni forma di vita del mondo che abitiamo.