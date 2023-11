Macchina rovinata per le buche in via Martiri, il Comune di Nichelino paga oltre mille euro

Macchina rovinata per le buche in via Martiri, il Comune di Nichelino paga mille euro

Le strade rovinate dal maltempo e dall'incuria sono una costante in molte città del Torinese. Non fa eccezione Nichelino, che non a caso ha messo in cantiere interventi importanti per il ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, ma le problematiche del passato ora costano care (in tutti i sensi): l'Amministrazione si è infatti trovata a dover scucire oltre mille euro per risarcire il proprietario di una vettura che si era rovinata a causa delle buche e del pessimo stato dell'asfalto in via Martiri.

L'episodio risale allo scorso maggio

La richiesta danni era arrivata lo scorso mese di maggio, quello contrassegnato dal maltempo e delle piogge, che aveva peggiorato una situazione già in precedenza non certo ottimale.

Secondo il contratto assicurativo vigente, è il Comune che si assume in proprio la gestione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia, che di solito è stabilita in 2500 euro (gli importi superiori vengono gestiti direttamente dalla assicurazione, ndr).

La responsabilità dell'Amministrazione

Così, tutti i piccoli danni vengono pagati direttamente dall'Amministrazione di Nichelino, quando è accertata la colpa del Comune. Come avvenuto in questo caso.