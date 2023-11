Sul Torinese un weekend di piogge e maltempo: poi tregua da lunedì

Ultima perturbazione tra sabato e domenica, poi il tempo concederà una tregua ad inizio settimana prossima. Temperature in linea con il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, sabato 4 novembre

Al mattino sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Prime precipitazioni, nevose fino ai 1200 m, su Alpi e Valle d'Aosta. In serata piogge deboli o moderate un po' su tutte le aree di pianura. Miglioramento a partire da ovest in nottata.

Temperature minime in calo per via del cielo più sereno, con valori compresi tra 2 e 4 °C sulle pianure, con possibili prime brinate nelle zone più in ombra e riparate. Massime in calo e comprese tra 10 e 12 °C. Venti in generale deboli variabili in pianura.

Domani, domenica 5 novembre

Miglioramento generale del tempo su pianure. Residue precipitazioni su crinali alpini di confine a causa di correnti occidentali piuttosto insistenti che causeranno anche forti venti di Foehn almeno fino a lunedì notte. Le temperature saranno in temporaneo rialzo domenica per poi ritornare su valori in linea con il periodo.

