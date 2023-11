Contrasto alla droga, 4 arresti e centinaia di dosi sequestrate nel Torinese

Una serie di controlli antidroga, condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, ha portato all'arresto di quattro persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack, marijuana e hashish. Questi arresti sono avvenuti in diverse località della provincia torinese e dimostrano l'impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga.

Il primo arresto è avvenuto a Strambino, dove i Carabinieri della Stazione, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno arrestato un ventiseienne per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 17 involucri termosaldati in cellophane contenenti cocaina per un peso totale di 8,63 grammi, oltre a una dose di marijuana e cinque bilancini di precisione, insieme a materiale per il confezionamento della droga.

Il secondo arresto è avvenuto il 3 novembre a Grugliasco, quando i Carabinieri hanno arrestato un trentenne in flagranza per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un normale servizio di perlustrazione, i militari hanno controllato i frequentatori di un bar dove il sospettato si trovava. Dopo un iniziale tentativo di fuga, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato. Durante la perquisizione personale, sono state trovate cinque dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 4,35 grammi nascoste nel suo cavo orale, oltre a 240 euro in contanti, ritenuti provento illecito.

Il terzo arresto è avvenuto il 2 novembre a Chianocco, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Un trentanovenne a bordo di un'auto è stato arrestato dopo essere stato fermato dai Carabinieri durante un posto di controllo lungo la SS25. È stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisi in due involucri termosaldati. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività delittuosa.

Infine, il 3 novembre, durante la notte, i Carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno arrestato un trentenne per spaccio di droga ad Alpignano e Rosta. Durante un servizio di perlustrazione, il sospettato è stato notato mentre cedeva una dose di marijuana a un cliente. Successivamente, una perquisizione personale e veicolare ha portato al ritrovamento di cocaina, ketamina, ecstasy, un coltello, un sacchetto di marijuana, pasticche sintetiche, un bilancino di precisione e denaro contante per un totale di 400 euro.