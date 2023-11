Il Museo del Tessile di Chieri supera le barriere architettoniche e diventa più inclusivo

Nella settimana della Fiera di San Martino, il Museo del Tessile di Chieri dà a tutti un appuntamento imperdibile con tessuti artigianali e naturali da vedere e toccare per conoscere. Venerdì 10 novembre, dalle ore 15 alle 18, il Museo sarà aperto gratuitamente al pubblico per presentare le nuove stazioni tattili con campionari realizzati da Lisa Fontana, giovane textile artist che da alcuni anni collabora anche con la Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile.

Le cassettiere di pregio appartenute al Museo Egizio di Torino e donate alla Fondazione dai Musei Reali sono ora impiegate quali stazioni tattili, con campioni tessuti a mano impiegando filati naturali quali di lino, canapa, bambù, ortica, ma anche vari tipi di seta e fibre eco-sostenibili di nuova generazione prodotte dalla Lenzing. Le stazioni tattili sono state realizzate nell’ambito del progetto presentato a fronte del bando “Musei Accessibili”, finanziato da Regione Piemonte. Grazie ai fondi regionali pervenuti sono state poste in opera anche altre migliorie tese a migliorare l’accessibilità del Museo del Tessile.

Il portone di accesso al civico numero 6 di Via Santa Clara è stato rinnovato ad hoc dallo scenografo Claudio Zucca, che ha realizzato una modanatura lignea effimera con insegna incorporata e campanello ad altezza accessibile a tutti cosi da coniugare esigenze estetiche, di conservazione e di fruizione. Nel 2021 e 2022, Claudio Zucca ha contribuito al riallestimento del museo e ad altri interventi, sia all’interno del percorso espositivo sia nell’Orto Botanico del Tessile, per esempio realizzando ad hoc i pannelli informativi con dicitura scientifica in Braille e QR code di rimando audio-video.

Anche l’ingresso al complesso monumentale di Santa Chiara da Via Giovanni Demaria 10, da cui si accede ai laboratori nonché all’Archivio storico e alla Biblioteca specialistica della Fondazione, è stato oggetto di interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche. Lo storico portone ligneo è stato restaurato da Bruno Eterno. Bruno Zanin e i volontari Dino Buriola, Graziano Iseppi, Beppe Masiero e Walter Borsetto hanno realizzato altri lavori di falegnameria nonché di manutenzione, riparazione e verniciatura dei serramenti.

Il Comune di Chieri ha ripristinato l’impianto elettrico nell’androne e predisposto un citofono, oltre a un punto di connessione elettrica indispensabile per l’installazione, con permesso della Soprintendenza, del nuovo monta-scale della TK Solutions appena collaudato. Tale ausilio assicura piena l’accessibilità al bellissimo portico di congiunzione dei locali dell’antico convento di Santa Chiara, sede operativa della Associazione Amici del Ricamo Bandera, oltre che della Fondazione.

"Sin dal 2021, con una iniziativa patrocinata dalla UICI Torino-dice la Presidente Melanie Zefferino-abbiamo dedicato energie e attenzione per assicurare una sempre maggiore accessibilità alle nostre attività e risorse, a beneficio di un’utenza che non include solo i visitatori, ma anche collaboratori e volontari, alcuni dei quali hanno dedicato anni di lavoro ed esperienza al Museo del Tessile e vogliono continuare a farlo, nonostante il passare tempo che non ringiovanisce niente e nessuno. C’è ancora molto da fare, soprattutto sul fronte della digitalizzazione, a cui puntiamo nel prossimo futuro tanto che abbiamo già presentato diverse proposte progettuali a possibili finanziatori".