Torino Nord, il Consiglio comunale chiede al sindaco riqualificazione e sicurezza: polemiche tra Pd e destra

La Sala Rossa ha approvato una mozione (prima firmataria Nadia Conticelli - PD) con la quale si impegnano Sindaco e Giunta a verificare lo stato degli interventi relativi alla stazione bus, area ex Gondrand, Parco Sempione, Stazione Rebaudengo Fossata, Piscina Sempione.

Nello stesso tempo, il documento chiede che siano coinvolte le realtà territoriali nella progettazione e nella realizzazione dei progetti che modificheranno il volto di questa parte di città e che siano sollecitati gli organismi competenti, attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché vi sia un controllo interforze di tutta la zona, mirato a liberare le aree ad oggi occupate del parco e dell’ex stabilimento Gondrand in particolare, che presidi tutto l’asse fra via Cigna e i corsi Venezia e Vercelli per evitare che occupazioni e degrado migrino semplicemente da un luogo all’altro.

Il documento evidenzia come “il perimetro delimitato fra via Cigna, via Lauro Rossi, il passante ferroviario e piazza Rebaudengo - corso Grosseto sia interessato ormai da molti anni da interventi importanti di infrastrutturazione, primo fra tutti l’interramento della ferrovia e la costruzione del collegamento con la superstrada verso Caselle. Alcuni interventi sono ancora in corso, altri invece attendono di essere avviati. Questa sorta di “cantiere perenne” ha creato, in particolare nell’area del parco Sempione, una sorta di vicolo cieco, che, unitamente alla chiusura di alcuni dei servizi presenti nell’area come la Piscina Sempione e il Centro Anziani ha attirato in maniera sempre più pesante attività legate allo spaccio ed è diventato rifugio di marginalità sociali”.

“Chiediamo la liberazione della aree ad oggi occupate, in particolare l’ex area Gondrand, il parco e la piscina Sempione, accompagnata da un controllo interforze su tutto il territorio e dalla verifica dello stato di attuazione degli interventi infrastrutturali che restituiscano alla zona funzionalità e quindi presidio: la stazione dei bus a lunga percorrenza, il completamento da parte di Ferrovie dello Stato della stazione Rebaudengo, la riqualificazione della piscina e del parco, tenendo conto anche del cantiere della metro 2 che occuperà parte di quell’area” è il commento di Nadia Conticelli, capogruppo Pd.

“Purtroppo dai banchi della destra come al solito non è venuta una sola proposta costruttiva per recuperare il quartiere, perché l’attuale situazione della Barriera di Milano è utile alla loro propaganda elettorale. Peccato anche che nei cinque anni dell’amministrazione precedente le trasformazioni dell’area Gondrand, la ristrutturazione della piscina e la stazione dei bus a lunga percorrenza non siano stati una priorità. Ma stiamo cercando di recuperare il tempo perduto. Sulla stazione aspettiamo che il Ministro dei Trasporti si accorga anche delle stazioni della periferia torinese (da Stura e Rebaudengo, da Dora a Zappata) nell’interlocuzione con Ferrovie. Intanto il Comune in questi mesi ha lavorato per fare la sua parte e il cantiere alla ex Gondrand sta per partire” ha ricordato Conticelli.

“Le cose da fare sarebbero e sono tante. Noi siamo qui, pronti a dare il nostro contributo, a cominciare dal sostegno a questo atto di indirizzo che ha il pregio di accendere un faro sulla parte più buia della nostra Città. L’amministrazione comunale deve però dare il suo contributo, a partire dalla formulazione di nuove politiche sociali e commerciali efficaci. Un esempio? Se qualcuno decidesse di aprire una nuova attività commerciale nel quartiere (al momento molto improbabile visti i dati di mortalità delle PMI) bisognerebbe avere la forza e il coraggio di garantire zero tasse e tributi locali per 5 anni” è il commento di Domenico Garcea, vice capogruppo di Forza Italia.