Ex Gondrand, in corso lo sgombero dell'ex fabbrica occupata [FOTO E VIDEO]

Sgombero in corso nell'ex Gondrand di via Cigna. La Polizia di Stato sta liberando l'ex fabbrica di Barriera di Milano, che negli ultimi anni è diventata rifugio di tossici e senza fissa dimora: una decisione presa nella sede del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza.

Trovate una decina di persone

Dalle prime luci dell'alba gli agenti hanno perquisito la struttura, trovando all'interno della palazzina degli uffici e del deposito una quindicina di persone. Diverse sono state accompagnate in Questura per accertamenti. Nelle prossime ore si provvederà a sigillare gli ingressi e rimuovere i rifiuti accumulati.

Lo scorso 26 luglio si era svolta l'ennesima operazione di liberazione dello spazio della Circoscrizione 6, ma dopo qualche giorno erano tornati all'interno gli sbandati.

Ex Gondrand abbattuta