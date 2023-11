Michael Saylor non si ferma più: altri Bitcoin acquistati a ottobre

Il fondatore e presidente di MicroStrategy, Michael Saylor, ha dichiarato di aver acquistato a ottobre altri 155 Bitcoin, per un costo complessivo di 5,3 milioni di dollari. L’acquisto è avvenuto in un momento in cui il prezzo del Bitcoin ha mostrato un trend rialzista, dopo aver raggiunto il massimo annuale di 35.000 dollari.

Ma non si è trattata di una decisione isolata; MicroStrategy ha iniziato il suo percorso nel mondo delle criptovalute già nell'agosto del 2020, quando ha effettuato un significativo investimento iniziale di 250 milioni di dollari in Bitcoin. Da allora, l'azienda ha costantemente aumentato le sue riserve di Bitcoin, sviluppando una strategia che l’ha portata ad accumulare oltre 158 mila Bitcoin, con un valore attuale superiore a 5,4 miliardi di dollari.

Cresce di nuovo l’interesse intorno al mondo delle criptovalute

La mossa di MicroStrategy è emblematica del crescente interesse delle aziende verso il Bitcoin come parte delle loro riserve a lungo termine. L'azienda è convinta che il Bitcoin possa offrire ai suoi azionisti maggior valore col tempo, poiché il panorama delle criptovalute continua a evolversi. Michael Saylor ha espresso la sua convinzione che altre aziende seguiranno questo percorso e considereranno di allocare Bitcoin nelle loro riserve aziendali.

Un altro aspetto interessante emerso dall'annuncio è quello che Saylor ha definito il "Magnificent Seven", un termine coniato per descrivere solo sette aziende che sono riuscite a fornire consistentemente rendimenti significativi ai propri azionisti. Questa osservazione mette in evidenza le sfide che molte aziende devono affrontare nel mondo degli affari, con migliaia di esse che faticano a ottenere risultati simili.

Saylor ha anche condiviso il segreto del successo di MicroStrategy, attribuendolo alla loro abilità nel gestire in modo efficace gli asset finanziari. L'azienda ha adottato un approccio unico, sfruttando sia il bilancio aziendale che il conto economico, che ora comprendono oltre 5 miliardi di dollari in Bitcoin.

Questi asset hanno registrato una crescita notevole, con tassi che superano di tre o quattro volte il costo del capitale. Un punto degno di nota è che il valore del Bitcoin cresce più velocemente dei costi di finanziamento dell'azienda, dimostrando l'efficacia di questa strategia.

Inoltre, il direttore finanziario di MicroStrategy, Andrew Kang, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel continuare ad acquisire e possedere Bitcoin, soprattutto alla luce della potenziale adozione da parte delle grandi istituzioni e degli sviluppi imminenti nel mercato.

Mentre ci avviciniamo al quarto halving del Bitcoin e all'approvazione del primo ETF spot su Bitcoin da parte della SEC, MicroStrategy sembra intenzionata a proseguire la sua strategia d’investimento aggressiva senza mostrare segni di rallentamento. Inoltre, come già accennato in precedenza, questo rinnovato interesse nel Bitcoin, ha messo in evidenza anche un nuovo progetto, Bitcoin Minetrix, che negli ultimi tempi ha fatto parlare molto di sé.

