LUTTO - E' mancato Ezio Sciullo, papà del nostro collega Massimiliano. Ci stringiamo alla famiglia

Si è spento ieri, all'età di 73 anni, Ezio Sciullo, papà del nostro collega Massimiliano.

Come redazione di Torinoggi.it del gruppo editoriale More News, in questo momento di dolore ci stringiamo alla famiglia di Massimiliano, alla moglie Francesca e ai figli Pietro e Diana.

Il Rosario si terrà Giovedì 9 novembre alle 20.30 presso la Parrocchia di Mezzenile.

I Funerali avranno invece luogo Venerdì 10 novembre alle 15 sempre presso la Parrocchia di Mezzenile.

Per desiderio della famiglia, non fiori ma eventuali offerte all'Associazione F.A.R.O. Onlus Valli di Lanzo - IBAN IT02O0306909606100000113542