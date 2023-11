Torino come Lione, per Natale in piazza San Carlo torna il videomapping

I palazzi di piazza San Carlo tornano a illuminarsi per le feste natalizie. Come già accaduto l'anno scorso, le facciate del cuore di Torino si rianimano con il videomapping , sul modello della celebre "Festa delle Luci" di Lione.

Inaugurazione il 16 dicembre

Se l'anno scorso l'opera luminosa raccontava la storia del capoluogo piemontese, attraverso la riproduzione di opere d'arte del periodo '700-'900 custodite nei musei torinesi, il tema del 2023 è ancora top secret. "In piazza San Carlo - ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, in una commissione dedicata agli eventi natalizi - torna il videomapping, che sarà acceso il 16 dicembre: non sarà a tema natalizio, ma culturale e avrà una realizzazione a 360° gradi".