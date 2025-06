Al Cinema Massimo, un insieme di film scientifici degli anni Venti rivive con la musica del trio Pilia, Spaccamonti, Cauduro

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta il 20 giugno alle ore 21 al Cinema Massimo l’appuntamento Pilia/Spaccamonti/Cauduro Vs Film Society Bionomic Screening, una sonorizzazione dal vivo da parte del trio di musicisti Stefano Pilia, Paolo Spaccamonti e Andrea Cauduro.

Frequentemente presente al cuore di quel modernissimo esperimento che è la pratica di programmazione di ciné-club e sale specializzate nate negli anni Venti nelle metropoli europee, il film scientifico si trova a essere investito di un ruolo cruciale nella costruzione dell’avanguardia cinematografica, ed è soprattutto in virtù delle tecniche speciali che sviluppa – ralenti, accelerato e microcinematografia – che esso può arrivare a rivendicare un suo posto nella riflessione sulla specificità del medium e nella teorizzazione delle forme quali sinfonia visuale, cinema puro e astratto.

Film Society Bionomic Screening è il reenactment di una di queste serate di proiezione, l’ottava “performance” che si tenne alla London Film Society il 30 maggio 1926. Composta dal film scientifico in accelerato Seed Time (Secrets of Nature, British Instructional Film, 1926, 7’), da Ménilmontant (D. Kirsanoff, 1926, 38’), da Kiphofilm (J. Pinschewer, G. Seeber, 1925, 5’), film promozionale per la mostra Kino und Photo, e da Easy Street (C. Chaplin, 1917, 25’), questo insieme di proiezioni esemplifica al meglio la pratica di programmazione del tempo, costituita in genere da un montaggio di film scientifici, documentari educativi o industriali, una selezione di film d’anteguerra e un film d’avanguardia già canonizzato.

Abbracciando integralmente lo spirito delle serate della London Film Society, che era all’avanguardia anche sul fronte della ricerca e della sperimentazione sul sonoro, la sonorizzazione dal vivo di Pilia/Spaccamonti/Cauduro farà vivere oggi un’esperienza ispirata a quella tecno-estetica di allora.