Ai Decoratori e Imbianchi, la sesta edizione di Consonanze: torna la rassegna di incontri su radici, migrazioni e diritti

Da domenica 22 giugno 2025 torna l’appuntamento con Consonanze, la rassegna che unisce musica, parole e buon cibo per parlare di radici, migrazioni e diritti attraverso un’esperienza

interculturale e di condivisione.



Promosso dall’associazione Fa Bene e da Decoratori e Imbianchini, con la direzione artistica di Simone Campa, il progetto giunge quest’anno alla sesta edizione trasformandosi in Consonanze Community World Music Festival: un cartellone di concerti con gli artisti dell’Orchestra Terra Madre e con ospiti come il jazzista e compositore Gianni Denitto, che

fino al 16 settembre animeranno gli spazi dei Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese.



Un viaggio attraverso le tradizioni musicali della Terra: dalla taranta ai tamburi africani, dalle contaminazioni jazz alle melodie mediterranee, dai suoni balcanici alle sonorità cubane, dai

ritmi arabi alle danze sudamericane.

Ogni evento musicale in programma sarà un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sul tema delle migrazioni, quelle della nostra quotidianità e del nostro passato. Gli

appuntamenti si muovono tra tradizioni musicali differenti, apparentemente distanti tra loro, ma incredibilmente sintonizzate, che diventano l’espediente per parlare di culture, interazione e confini, umani e geografici, sempre più labili. La rassegna, grazie alle contaminazioni e sperimentazioni musicali, vuole andare oltre l’intrattenimento performativo e porsi come melting pot di relazioni, conoscenze e storie mettendo in luce come la musica, linguaggio universale per eccellenza, possa diventare così uno strumento di dialogo e connessione.



Attraverso la convergenza di tradizioni musicali diverse dell’Orchestra Terra Madre, insieme alla presenza di special guest e contaminazioni musicali, Consonanze offre una prospettiva

approfondita su quelle che sono sfide cruciali del nostro tempo: la costruzione di relazioni, conoscenza reciproca e l’attivazione comunitaria. Con questa sesta edizione, Consonanze si propone come uno spazio di storie, esperienze dirette e percorsi di vita per stimolare una conoscenza più approfondita dell’altro, senza mediazioni e intermediari.

La rassegna inizia domenica 22 giugno alle ore 11, con una matinée musicale con l’ensemble dell’Orchestra Terra Madre. Consonanze continuerà per altri 3 appuntamenti, la

domenica 29 giugno dalle 11 alle 13 e seguirà martedì 15 luglio e 16 settembre dalle 19 alle 21, sempre ai Decoratori e Imbianchini, per una lunga estate all’insegna della musica,

dell’incontro tra culture e del buon cibo. A rendere ancora più unico questo percorso, non mancherà infatti la proposta culinaria interculturale curata dalla Trattoria Decoratori e

Imbianchini, caratterizzata da ricette dal mondo e sapori local.