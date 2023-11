Dolcissima Torino: la rassegna dell'arte pasticcera arriva nelle vetrine del centro

Torino capitale del cioccolato ma non solo: non fa in tempo a finire Cioccolatò che arriva Dolcissima Arte, la rassegna della pasticceria. Alla sua seconda edizione, la kermesse su torte e pasticcini si svolgerà nel weekend dal 10 al 12 novembre e porterà i prodotti artigianali dei migliori maestri piemontesi in giro per il centro città.

Il principale evento sarà infatti 'Pasticceri in vetrina', che permetterà nelle giornate di venerdì e sabato di osservare la creazione dei dolci in 12 pasticcerie storiche comprese tra via Po, piazza San Carlo e via Mazzini, e in seguito degustare le delizie.

'Pasticcini in carrozza', invece, porta i prodotti sul tram turistico, dove gli assaggi saranno accompagnati dal caffè e da una guida che racconterà la città e le sue curiosità.

I più piccoli l'11 novembre alle 14.30 potranno gustare una merenda a base di pane e cioccolato in piazza Castello, all'inizio di via Garibaldi. Infine, appositamente per Dolcissima i Maestri gelatieri hanno creato il gusto 'Zabaione e Paste di meliga', che sarà possibile trovare per tutti e tre i giorni in 10 gelaterie selezionate in tutta la città.

"Dolcissima è anche arte - ha spiegato l'assessora regionale alla cultura e al turismo Vittoria Poggio - l'arte della creatività e della decorazione. La capacità di questi Maestri è di aver messo in vetrina questa arte che si è tramandata negli anni con la professionalità e la crescita, mettendo in campo un valore che è l'eccellenza e la qualità del prodotto".

"Torino capitale del cioccolato e dei dolciumi - ha dichiarato Paolo Chiavarino, assessore comunale al commercio - Bello immaginare aprire l'evento alla città, saranno coinvolti gli esercizi pubblici e tanti negozi del centro in questo periodo pervaso da turisti e da torinesi che vogliono scoprire la città".

Marco Protopapa, assessore regionale all'agricoltura e al cibo, ha commentato: "Bello quando si parla di prodotti che nascono dalla terra e arrivano nei nostri piatti, grazie alla trasformazione dei pasticceri che abbiamo davanti, trasformando il seme in splendide opere d'arte".

Programma