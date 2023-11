Salone dello Studente al Lingotto: attesi 20mila giovani

Domani e dopodomani, torna a Torino, al Centro Espositivo Lingotto (Padiglione 1, 9 dalle 8.30 alle 13.30) il Salone dello Studente, evento di orientamento alle scelte post diploma, organizzato da Campus Editori.

Una fiera dedicata agli studenti delle scuole superiori che in Piemonte sono 180.926, di cui oltre la metà nella sola Torino, 94.750. Di questi 86mila nei licei (49mila a Torino) e 64mila negli istituti tecnici (30mila a Torino). È a loro e a chi ha sostenuto l’esame di maturità, 33mila studenti in tutta la regione, che si rivolge il Salone dello Studente per offrire un’ampia panoramica del mondo, universitario o lavorativo, che li aspetta.

Ed è a loro che si rivolge Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus: “Il Salone, dedicato a tutti gli studenti delle scuole piemontesi, ha l’obiettivo di agevolare la transizione scuola, formazione terziaria, lavoro. Un dialogo sempre più necessario per garantire un futuro lavorativo ai giovani e per fornire un supporto nella delicata fase d’individuazione dei possibili percorsi dopo la maturità”.

Nel padiglione del Centro Congressi sono presenti Università, Accademie, Scuole di alta formazione, ITS Academy, associazioni, istituzioni e aziende che daranno agli studenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Sono attesi al Salone circa 20mila studenti degli ultimi anni delle superiori. L’ingresso è gratuito e garantisce il riconoscimento di crediti Pcto, ma le scuole che non possono organizzare un’uscita hanno la possibilità di seguirlo in streaming.

Tra le realtà formative del territorio ci saranno l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, IAAD, Istituto d’Arte Applicata e Design, IED Istituto Europeo di Design, l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, l’Accademia Novalia, l’Accademia Unidee, l’Accademia Perosi, Iusto, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, Scuola Holden, Ssml Unicollege, Asomi, Gypsy Musical Academy.

Un’area particolare è dedicata a “Studiare in Francia” grazie alla presenza di Hec Paris, Centrale Supelec, Isg international business school, Cesi – Ecole d’ingenieurs.

Focus ITS Academy: gli ITS piemontesi fra i primi tre in tutta Italia

Il focus del Salone di Torino è riservato agli Its con spazi dedicati, iniziative e un convegno nazionale. Saranno presenti tutti e 7 gli ITS del Piemonte: Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica Piemonte, Biotecnologie Piemonte, Tam Tessile Abbigliamento Moda, Agroalimentare per il Piemonte, Energia Piemonte, Turismo e Attività Culturali, per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione (Ict).

All’importanza degli ITS per il mercato del lavoro italiano è dedicato il “Convegno nazionale Sistema ITS - Il ruolo delle Its Academy nello sviluppo dei futuri professionisti per la crescita del Paese” (giovedì 9 ore 10,30 Sala Rossa) nel quale si confronteranno i massimi esperti del settore.

Saranno presenti Elena Chiorino, assessora all'Istruzione e Merito e Diritto allo Studio Universitario Regione Piemonte, Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte, Fabrizio Bontempo, tesoriere dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ivana Morando, responsabile dell’Alta Formazione non Accademica Regione Piemonte, Giulio Genti, comitato di Presidenza Rete ITS Italy e direttore generale ITS ICT Piemonte. In collegamento: Carmela Palumbo capo dipartimento ministero dell'Istruzione e del Merito. Modera Domenico Ioppolo ad Campus Editori.

Un’attenzione, quella alla formazione offerta dagli ITS, che risponde a un bisogno espresso dal mondo del lavoro.

Le imprese italiane sono a caccia di 52mila diplomati negli ITS Academy e la difficoltà di reperimento riguarda il 56% delle assunzioni. Emerge dalle rilevazioni effettuate da Anpal-Unioncamere, Sistema informativo Excelsior, che i profili con più alta difficoltà di reperimento sono quelli dell’area elettronica, informatica e meccanica, in particolare tecnici elettronici, progettisti e amministratori di sistemi, analisti e progettisti di software, elettricisti nelle costruzioni civili, attrezzisti di macchine utensili. Secondo “ITS Academy. Monitoraggio nazionale 2023”, condotto da Indire, a un anno dal termine, dei 6.421 diplomati 2021 l’86,5% ha trovato occupazione, il 93,6% coerente con il percorso di studi. Secondo la stessa survey, gli ITS piemontesi sono sul podio fra i primi tre in tutta Italia per quasi tutti gli indicatori.

I diplomati Its sono richiesti, a livello nazionale, trasversalmente in tutti i settori, ma soprattutto in quelli legati al comparto industriale (18.550 richieste) e dei servizi alle imprese (17.850 entrate). La meccanica è l’ambito in cui c’è più richiesta: con circa 14.300 entrate previste rappresenta un terzo del totale di circa 51.600 richieste. A seguire le 8mila richieste della comunicazione e dello sviluppo di sistemi software.

Il Nord Ovest, con il 37% delle entrate previste, è l’area del Paese che esprime la maggior richiesta di diplomati Its Academy e tra le regioni, spiccano soprattutto la Lombardia, con una richiesta di 13.700 entrate previste mentre sono 4.300 nel Piemonte. Sempre Unioncamere informa che le offerte di lavoro delle imprese piemontesi tra ottobre e dicembre 2023 saranno oltre 84mila (a ottobre, il 14% delle assunzioni ha riguardato laureati e il 30% diplomati), con forte difficoltà di reperimento: per più di 1 caso su 2 (52,3% di contro al dato nazionale del 51%) le imprese prevedono di incontrare ostacoli nel reperire i profili desiderati. Un mismatch legato soprattutto alla mancanza di candidati (36%). Mancano laureati in indirizzo chimico-farmaceutico, in scienze matematiche, fisiche e informatiche. Le imprese lamentano difficoltà nel reperire diplomati ITS (57,5%).

Al Salone dello Studente

Oltre a stand con realtà formative del territorio, nazionali e internazionali, alla due giorni torinese studenti e genitori possono chiedere agli sportelli di ascolto di Aspic colloqui individuali con un pool di psicologi e counselor per un confronto personale con un esperto.

La start up Dispenso offre un’aula dedicata alle simulazioni dei test d’ammissione alle università con prove per Medicina, Economia e Ingegneria.

Attenzione particolare è rivolta agli insegnanti per il loro ruolo di orientatori che sono chiamati a svolgere all’interno delle scuole. A loro sono riservati speciali appuntamenti ed eventi.

