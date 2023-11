Torino previene i danni del maltempo? Sotto i viali alberati tombini otturati dalle foglie

Qual è lo stato della salute dei tombini torinesi? In caso di piogge copiose, riuscirebbero a svolgere la propria funzione senza intoppi? È una domanda più che legittima in una giornata di pioggia, in pieno autunno.

Necessaria la prevenzione

Le immagini dei disastri causati dal maltempo nel centro Nord sono recenti e riportano in auge un tema delicato: quello della prevenzione. Degli interventi volti a scongiurare che una situazione già di per sé critica possa acuirsi a causa di qualche negligenza.

Ostruiti quelli sotto i viali alberati

I tombini di Torino si dividono sostanzialmente in due gruppi: quelli sotto i viali alberati, spesso otturati o comunque parzialmente ostruiti, e quelli che non trovandosi sotto gli alberi non hanno foglie o impedimenti che ne compromettono l’utilizzo.

Due facce della stessa città

Basta muoversi in città per notare una Torino a due facce, nella gestione delle caditoie. Quelle sotto i viali alberati sono quindi le più critiche e per questo necessitano di una pulizia mirata e più frequente, soprattutto in un periodo in cui le foglie cadono copiose. Un intervento indispensabile per prevenire oggi i disagi del maltempo di domani.