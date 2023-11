TorinoFilmLab presente al 41° TFF con sei titoli in anteprima prima italiana

il TorinoFilmLab conclude il proprio anno di attività con una ricca programmazione di eventi che mostrano diversi aspetti e risultati di questo lab organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, che dal 2008 scopre, forma e porta alla luce talenti del panorama cinematografico internazionale.

Venerdì 24 e sabato 25 novembre si terrà il mercato di coproduzione TFL Meeting Event, momento in cui la community TFL si riunisce a Torino per esplorare e incontrare le storie del futuro, in particolare quelle a cui hanno lavorato i professionisti e le professioniste coinvolti nei programmi ScriptLab e FeatureLab, tra cui gli italiani Adriano Valerio con il suo progetto A Perfect Family, Raffaella Pontarelli e Francesco Romano con La Casa Bianca.

In parallelo il Torino Film Festival ospita le prime italiane di sei TFL film che in passato hanno partecipato ai programmi TFL e che quest’anno hanno esordito ai maggiori festival internazionali ottenendo un riscontro globale.

Inoltre, giovedì 23 novembre, il TFL porta nella nuova edizione di Torino Film Industry un focus sulla coproduzione con TFL Italia - sezione nata per alimentare le sinergie tra l’industry nazionale e quella mondiale.

Per info e programma: https://www.torinofilmlab.it/