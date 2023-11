Ripple in ascesa per questi motivi: cosa aspettarci dal futuro di XRP? Ma questi due progetti potrebbero fare molto meglio

L’ecosistema Ripple è da sempre uno dei principali asset del mercato crittografico. Recentemente, l’attenzione sul token nativo XRP è aumentata grazie a performance di mercato che hanno condotto questo token su quotazioni intorno alla soglia di $ 0,7.

Quindi, con una crescita del 14% in una settimana e del 32% in un mese, XRP sembra essere uno dei crypto asset più promettenti del momento. In aggiunta, un nuovo accordo con Onafriq potrebbe influenzare positivamente Ripple, supportando anche un’eventale apprezzamento del token durante le prossime settimane.

In ogni caso, il crypto market è ricco di prodotti interessanti e di nuova generazione. In tal senso, le prevendite di Meme Kombat e yPredict sono molto promettenti e potrebbero generare rendite considerevoli grazie all’andamento dei token nativi MK e YPRED dopo il lancio ufficiale.

Il nuovo accordo di Ripple

Ripple, la rete di pagamenti e trasferimenti in criptovaluta, collabora con Onafriq, una fintech africana, per migliorare le rimesse verso e dall'Africa. Onafriq userà la tecnologia di Ripple per connettersi con tre partner: Zazi Transfer in Australia, PayAngel nel Regno Unito e Pyypl nel GCC.

Questi partner offriranno nuovi corridoi di pagamento basati su blockchain tra 27 paesi africani e le loro regioni. Ripple è una società leader nel settore delle criptovalute, che ha sfidato con successo la SEC statunitense e ha ottenuto l'approvazione di Dubai per il suo token XRP.

Inoltre, Ripple sta anche lavorando con la Banca Nazionale della Georgia per un progetto di CBDC e ha annunciato vari aggiornamenti dei suoi prodotti e licenze. Ripple vuole rendere i pagamenti transfrontalieri più veloci ed economici, soprattutto per le piccole imprese e i consumatori africani.

Queste mosse degli sviluppatori di Ripple potrebbero indurre ad un ulteriore apprezzamento del token, che si apre quindi a nuovi mercati e potrebbe continuare l’attuale tendenza rialzista durante le prossime settimane.

Tuttavia, come anticipato in precedenza, nel mondo crypto esistono molti progetti interessanti che potrebbero comporre insieme a XRP un wallet diversificato e molto promettente da un punto di vista dei possibili rendimenti futuri.

Meme Kombat (MK)

Meme Kombat è un ecosistema crypto di nuova generazione che possiede un sistema play to earn in grado di generare rendimenti tramite le ricompense in criptovalute. In particolare, il gioco consiste in un sistema di scommesse su dei combattimenti virtuali.

Tuttavia, questi combattimenti includono personaggi ispirati ai meme che hanno caratterizzato il mondo crypto durante le ultime settimane, che comprendono quindi anche Pepe The Frog e molti altri meme. In questo modo, questo ecosistema rappresenta un ibrido tra una piattaforma di crypto gaming e le meme coin.

Dunque, anche il token nativo MK risulta essere una meme coin. Tuttavia, MK risulta essere lo strumento fondamentale di questo contesto in quanto è la crypto con cui è possibile effettuare le scommesse, così come il token che sarà distribuito come ricompensa ai vincitori delle varie puntate.

In ogni caso, il fattore più interessante di MK non è principalmente il contesto del crypto gaming. Al contrario, essendo un token ERC-20, è possibile creare rendite passive tramite lo staking e quindi accedere a rendimenti costanti che possono raggiungere anche il 112%. Un’offerta di mercato molto interessante, che quindi potrebbe attirare anche investitori importanti come le cosiddette whale.

Attualmente, il valore di mercato di MK durante la presale è pari a $ 0,1667 e non sono previsti cambiamenti del prezzo. La prevendita ha raccolto più di 1.3 milioni di dollari, un dato che racconta chiaramente il successo che sta riscuotendo questa iniziativa.

yPredict (YPRED)

yPredict è una piattaforma crittografica di nuova generazione che implementa l’Intelligenza Artificiale per consentire agli utenti di accedere a una vasta gamma di servizi. Per questo motivo, sul sito ufficiale è definita come “piattaforma all in one” ed è finalizzata ad ottimizzare le performance dei trader oltre a investire su un token con ampi margini di crescita come YPRED.

I servizi relativi all’Intelligenza Artificiale sono molti e includono:

Previsioni crypto

Analisi del sentiment di mercato

Segnali di trading

Il tutto può essere prodotto grazie agli innovativi modelli di machine learning su cui è basata l’IA di yPredict, oltre ovviamente all’analisi automatica dei dati di mercato e delle tendenze.

Questi servizi sono accessibili agli utenti che possiedono il token nativo YPRED, lo strumento che consente agli utenti di pagare l’abbonamento per l’IA. Dunque, questa risorsa crittografica possiede un’utility molto importante e potrebbe subire un apprezzamento consistente qualora la domanda di mercato dell’ecosistema nel complesso dovesse aumentare.

Attualmente, la prevendita ha raccolto più di 4.6 milioni di dollari e si trova all’ottava fase. Il valore di mercato di YPRED durante questa fase è pari a $ 0,11, mentre quella del lancio ufficiale è fissata a $ 0,12.

Quando il token sarà lanciato nel mercato, YPRED sarà disponibile sui principali exchange del crypto market e quindi potrà essere acquistato o riscattato (per coloro che hanno investito durante la presale).

