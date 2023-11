Non è facile stabilire in astratto una tariffa allestimento fiera perché le variabili e i fattori che incideranno sul preventivo finale sono sempre tanti e ne parleremo meglio durante l'articolo, ma intanto possiamo iniziare a dire che questo servizio è molto delicato e che viene in genere delegato a degli esperti nel settore che aiuteranno all'impresa piccola o media che sia o anche una startup o anche degli operatori olistici e dei professionisti, a farsi notare grazie all'allestimento di uno stand che sia professionale, funzionale, attraente e intrigante.

Chiaramente bisogna capire quanto vuole investire l'imprenditore in questione o anche l'operatore e pensiamo alle fiere del benessere dove i vari operatori olistici presentano i loro trattamenti, e chiaramente dovranno farsi notare visto che la concorrenza sarà spietata.

Certo pensare di allestire un proprio stand in autonomia è un rischio, nel senso che poi magari si improvvisa perché non si hanno quelle competenze, che riguardano per esempio la creazione di un design personalizzato che richiede una certa pianificazione, progettazione e lavorazioni di materiali.

Quindi facciamo riferimento al classico stand che ci sarà capitato di vedere appunto in qualche fiera che si caratterizzava per degli elementi personalizzati magari che riguardavano una illuminazione speciale o elementi interattivi che comunque permettono ad un visitatore di entrare più in profondità in quella visita ed esperienza.

Così come poi per esempio questi esperti nel settore, hanno la capacità di scegliere tra i vari materiali e finiture disponibili per allestire lo stand, e quindi ci sono per esempio delle finiture eleganti che ne aggiungono valore estetico e che trasmettono un'immagine di professionalità e di successo di quella azienda e di quel professionista o imprenditore che sia.

Per esempio alcuni scelgono dei materiali pregiati e costosi rispetto a quelli comuni e magari scelgono il legno che fa sempre un certo effetto.

Poi bisogna anche vedere se ci sono servizi aggiuntivi che noi chiediamo a queste imprese, e quindi parliamo dell'installazione di schermi interattivi o sistemi audio video e anche servizi di catering ed intrattenimento.

Sono vari i fattori che influiscono sul preventivo finale dell’allestimento di uno stand

Nel titolo di questa seconda parte abbiamo ribadito quello detto già all'inizio e cioè che ci sono vari fattori che influenzano il preventivo finale e in realtà poi ne abbiamo parlato in lungo e largo e solo bisogna aggiungere delle altre situazioni.

Ad esempio influenzerà fortemente il preventivo finale se quello stand dovrà essere completato in un breve lasso di tempo, perché magari l'imprenditore ha saputo l’ultimo minuto di poter partecipare a quella fiera, è chiaro che in questo caso il prezzo salirà.

Ogni situazione a sé, perché per esempio ci sono degli stand e quando devono essere allestiti necessitano dell'utilizzo di gru o attrezzature speciali per il trasporto e anche questo può far aumentare il preventivo.

Non in ultimo fa la differenza anche la personalizzazione del servizio e parliamo di servizi di consulenza, progettazione grafica, assistenza tecnica, tutti i fattori che fanno alzare il prezzo e quindi dipende sempre dal budget di cui dispone l'imprenditore.