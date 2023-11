Furti al cimitero di Rivalta: “Nessuna telecamera, a oggi tutte ancora fuori uso”

Torna d'attualità la situazione relativa ai furti al cimitero di Rivalta. A seguito ad un interrogazione presentata dal Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Rastelli, e riguardante i furti e vandalismi avvenuti nella notte del 21 agosto presso il Cimitero di Rivalta, l’Amministrazione Comunale ha risposto ammettendo che al momento del furto l’impianto di videosorveglianza non era funzionante da diverse settimane, forse mesi, a causa di un forte temporale che avrebbe danneggiato la centralina dell’impianto, e che ancora ad oggi, a distanza di diversi mesi dall’accaduto nessuna delle 4 telecamere presenti presso il Cimitero risulta in funzione.

“Non è la prima volta”, afferma il Consigliere Massimiliano Rastelli, “che le telecamere cittadine, che dovrebbero costituire un ausilio per la prevenzione e il contrasto alla criminalità e delinquenza, risultano essere fuori uso senza che qualcuno dell’Amministrazione intervenga celermente per il loro ripristino. Troppo speso infatti i cittadini si sono sentiti rispondere che le telecamere ci sono ma non funzionano, non risultano quindi utili in nessun modo in caso di eventuali indagini per furti o altri eventi”.

“Per quanto riguarda invece l’acquisto degli arredi rubati e/o danneggiati durante il raid notturno al Cimitero”, conclude il Consigliere di opposizione, Massimiliano Rastelli, “la Giunta Comunale ha speso quasi 3000 euro dei cittadini per acquistare circa 1200 vasetti, di dimensioni molto inferiori a quelli precedenti tanto da rendere difficoltoso per i familiari riporvi i fiori per i propri cari, e obbligandoli di fatto ad acquistarne di nuovi, ma più ampi, e a loro spese: quando la toppa è peggio del buco”.