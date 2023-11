Il carcere di Torino tra aggressioni e violenze, Valle e Boni denunciano: "Sovraffollamento e mancanza di personale"

"Siamo qua perché è avvenuta la 38esima aggressione alle forze dell'ordine nel 2023 - ha commentato Valle - Servirebbero 937 unità di personale mentre siamo a 700, e in più la capienza sarebbe di 1023 mentre ci sono 1500 detenuti. Una situazione che è frutto del sovraffollamento per cui la mancanza di personale si trasforma in mancata deterrenza. Ci sono solo 15 educatori per tutta la struttura, un rapporto uno a cento. Le questioni che competono direttamente la Regione sono quelle sanitarie: qua chi va al pronto soccorso va al Maria Vittoria e chi viene recuperato va al repartino carcerario delle Molinette, ma spesso vengono ricoverati per diversi giorni al Maria Vittoria prima di spostarsi. Per ognuno di loro servono due persone in pianta stabile per quattro turni, otto persone al giorno che si occupano di un solo detenuto. La sera dell’ultima aggressione dovevano esserci su quel piano cinque unità di personale, invece erano solo due".