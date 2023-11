Karin 1981: non solo bomboniere, ma gioielli unici, originali ed esclusivi

Da oltre quarant’anni, Karin 1981 offre ai suoi clienti un’ampia gamma di articoli da regalo di altissima qualità, comprendendo i migliori marchi del lusso e i brand più rappresentativi nell’ambito della gioielleria, della cristalleria, della pelletteria e dell’enogastronomia d’eccellenza.

Un vero punto di riferimento per chiunque cerchi idee esclusive per un regalo importante o per organizzare la propria cerimonia, grazie alla vastissima selezione di confetti, bomboniere, fedi nuziali e partecipazioni dal gusto sempre molto raffinato ed elegante.

All’interno della sede storica in Via Tripoli 85 e nel nuovissimo Swarovski Store – Karin Area 12 in Strada Altessano 141 a Torino, la nostra clientela è sempre accolta da personale altamente specializzato e da un’atmosfera di grande professionalità e cortesia. Una caratteristica riconosciuta dai tantissimi clienti affezionati che amano tornare per i loro acquisti, per ammirare le ultime novità presenti in negozio o per trovare un dono che sia sempre unico, originale e sicuramente esclusivo.

Tra i marchi più importanti che si possono trovare all’interno dei punti vendita Karin 1981 figurano Piquadro, Swarovski, Thun, Maserati, Tamashii, Alisia, S’Agapò, UnoDe50 e molti altri.

Soluzioni che accompagnano il cliente alla scelta di un regalo ideale per un’occasione importante, un anniversario, una cerimonia o per ricordare momenti indimenticabili della propria vita, come una laurea, un fidanzamento, un addio al nubilato o un compleanno.

La storica attenzione verso le cerimonie ha portato alla collaborazione con il più prestigioso marchio italiano di gioielleria e fedi nuziali, Polello, una vera eccellenza italiana. Grazie a loro abbiamo proposto una vera novità, le fedi in oro Champagne. Si tratta di una tonalità nuova, una gradazione tendente all’avorio, che sta dando una valida alternativa al colore giallo tradizionale, o al rosato

Oltre a ciò, Karin 1981 ha da anni creato una propria collezione di gioielli in oro, diamanti e pietre preziose, realizzati dai migliori artigiani orafi di Valenza. Ogni gioiello è una preziosa creazione artigianale, creata su misura e secondo le richieste e i gusti del cliente con il migliore rapporto qualità/prezzo. Una garanzia di valore, pregio e bellezza, che non svanisce con il passare del tempo.

Se anche tu stai cercando un gioiello di altissima qualità, originale e personalizzato visita il sito Karin1981.it o vieni a trovarci in uno dei nostri punti vendita a Torino. I nostri esperti sono pronti ad accoglierti con le nostre migliori proposte e per offrirti il gioiello più giusto per te e per le tue occasioni più importanti!