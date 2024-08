Juve, sorteggio benevolo per il ritorno in Champions: solo il Manchester City fa paura

Urna di Montecarlo abbastanza tenera con la Juve per il ritorno in Champions

Dopo un anno di purgatorio (per la ben nota questione plusvalenze) la Juve torna a respirare la frizzante aria della Champions League, la nuova Champions con un formato rinnovato e 36 squadre al via, delle quali ben 5 sono italiane.

Il City con la Juve

L'urna di Montecarlo è stata abbastanza benevola con i bianconeri, che hanno pescato gli ex campioni d'Europa del Manchester City ma anche avversarie assolutamente alla loro portata.

Le rivali della squadra di Thiago Motta nella fase a gironi che parte il prossimo 17 settembre saranno, oltre al Manchester City (da affrontare allo Stadium), Lipsia (fuori), Benfica (casa), Club Brugge (fuori), Psv (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa), Aston Villa (fuori).

Le altre 4 italiane

L'Inter campione d'Italia affronterà Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa, in trasferta contro Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

Il Milan se la vedrà invece con Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa) e Slovan Bratislava (fuori).

L’Atalanta affronterà Real Madrid (Casa), Barcellona (Trasferta), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T)

Il Bologna, invece, se la vedrà con Borussia Dortmund (Casa), Liverpool (Trasferta), Shakhtar (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting (T), Monaco (C), Aston Villa (T).