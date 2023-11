Difendere i prati di Bertolla: la Sala Rossa all'unanimità dice no a nuove costruzioni

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, questo pomeriggio, una mozione che propone l’inedificabilità assoluta per i due prati del quartiere Bertolla situati in Via Rubens Fattorelli, confermando la volontà di mantenere i terreni di proprietà comunale.

Nella sostanza, la proposta del consigliere Claudio Cerrato (PD) chiede a Sindaco e Giunta di impegnarsi a non utilizzare la capacità edificatoria prevista per i due prati di Bertolla e trasferirla su aree vicine già impermeabilizzate, destinando invece a verde pubblico i due prati nella prossima revisione del Piano Regolatore.

Nel presentare la mozione, il consigliere ha precisato che il documento prende le mosse da una petizione al Consiglio Comunale firmata da quasi mille cittadini torinesi, già illustrata e discussa durante una seduta di commissione del maggio scorso e nella quale era emerso chiaramente, da parte dei commissari presenti e dell’assessore competente, la volontà di sostenere le istanze dei presentatori e la loro richiesta di garantire il mantenimento a prato di quell’area.