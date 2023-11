Perché gli investitori in Cardano (ADA) e Bitcoin Cash (BCH) si stanno orientando verso VC Spectra?

Con le performance negative di Cardano (ADA) e Bitcoin Cash (BCH), gli investitori si rivolgono a società come VC Spectra (SPCT) per trovare un po' di entusiasmo. Quest'ultima potrebbe avere qualche mese di vita, ma vale ogni centesimo investito dagli investitori. Purtroppo, gli investitori di Bitcoin Cash e Cardano non possono dire lo stesso di BCH e ADA.

Vediamo perché gli investitori hanno rapidamente abbandonato queste due altcoin top per la meno conosciuta VC Spectra (SPCT).

Il prezzo di Bitcoin Cash ristagna, frustrando gli investitori.

Gli investitori vogliono vedere di più da Cardano prima di convincersi che ADA valga il disturbo.

VC Spectra sta rapidamente diventando un successo per gli investitori in criptovalute.

Il prezzo del Bitcoin Cash ristagna frustrando gli investitori

Il prezzo del bitcoin cash potrebbe essere cresciuto di oltre il 168% da metà giugno; tuttavia, l'altcoin ha avuto un andamento laterale per buona parte degli ultimi quattro mesi. Ciò ha fatto infuriare i fan di questo progetto, che hanno cercato altre altcoin con prospettive migliori.

Il prezzo del Bitcoin Cash è bloccato intorno ai 239 dollari, senza che né i tori né gli orsi sembrino avere slancio. Una resistenza importante si trova al livello di 364 dollari se i tori devono prendere l'iniziativa per il Bitcoin Cash (BCH). Tuttavia, se la pressione di vendita dovesse aumentare, c'è un supporto al livello di $178.

Allo stato attuale delle cose, il Bitcoin Cash (BCH) ha bisogno di costruire uno slancio positivo se vuole superare l'attuale barriera. E ci sono alcune notizie positive in arrivo per il Bitcoin Cash (BCH) che potrebbero dare vita all'altcoin.

La Bitcoin Cash Foundation ha recentemente annunciato l'approvazione dell'algoritmo CHIP-2023-04 Adaptive Blocksize Limit, una proposta di miglioramento che aiuterà il protocollo a scalare e a funzionare meglio. Questo può riunire la comunità di BCH ed è positivo per le future previsioni sul prezzo di Bitcoin Cash.

Cardano è un buon investimento?

Negli ultimi sei mesi ADA è stato scambiato in un range, portando molti a chiedersi: Cardano è un buon investimento? Cardano (ADA) non è stato all'altezza delle aspettative, nonostante sia una delle migliori altcoin.

Questo è stato frustrante per gli investitori di Cardano (ADA), che hanno scelto di guardare altrove per ottenere guadagni sostenuti. Un'analisi più approfondita di Cardano rivela che il progetto è stato coinvolto in un'agitazione all'interno della sua comunità, che potrebbe aver influenzato negativamente il prezzo di ADA.

Queste frustrazioni sono state espresse recentemente da Charles Hoskinson, fondatore del progetto. Egli osserva che il suo team ha dovuto affrontare ostilità mentre lavorava per espandere e migliorare l'ecosistema di Cardano (ADA). Egli prosegue citando un fraintendimento di ciò che il team di Cardano (ADA) sta cercando di ottenere ed esorta la comunità a concentrarsi su sforzi costruttivi.

Fino a quando ciò non accadrà, questa previsione sul prezzo di Cardano appare un po' cupa. ADA sta cercando di uscire dal range per la prima volta da maggio e si trova ad affrontare un'importante resistenza al livello di 0,38 dollari. L'ADX sta perdendo slancio, il che significa che una rottura al di sopra potrebbe non essere possibile questa volta. Quindi, se vi state chiedendo se Cardano sia un buon investimento ora, fareste meglio a cercare altrove.

Gli investitori vedono VC Spectra (SPCT) come uno dei migliori progetti di criptovaluta in circolazione

L'hedge fund decentralizzato VC Spectra (SPCT) sta conquistando il mercato delle criptovalute grazie alla sua incredibile prevendita. Con la sottoperformance di titoli come Cardano e Bitcoin Cash, gli investitori hanno spostato la loro attenzione su progetti altamente redditizi come VC Spectra per ottenere guadagni rapidi.

È interessante notare che VC Spectra (SPCT) è nato solo pochi mesi fa, dopo che un gruppo di esperti veterani del mercato finanziario si è unito per lanciare uno strumento di gestione patrimoniale e di trading decentralizzato che soddisfa le esigenze di investitori e trader.

Il team dietro VC Spectra (SPCT) lavora duramente per identificare le imprese redditizie all'interno della nicchia delle criptovalute e presenta queste opportunità a investitori e trader sotto forma di fondi. Gli algoritmi vengono utilizzati per identificare le imprese redditizie con elevate probabilità di successo, che gli investitori possono acquistare con vari fondi.

Questi fondi offrono diverse ricompense, come dividendi trimestrali e riacquisti di SPCT. Attualmente, VC Spectra sta conducendo la sua quarta prevendita, in cui ogni token viene venduto a 0,066 dollari. Si tratta di un ROI del 725% per gli investitori early-stage che sono entrati quando il prezzo di SPCT era di 0,008 dollari.

Il prezzo di VC Spectra (SPCT) dovrebbe crescere ulteriormente con il proseguire della prevendita.

Per saperne di più su VC Spectra (SPCT) e sulla sua prevendita:

