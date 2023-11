Artists United for Animals: una maratona culturale per sostenere i diritti degli animali

Il sodalizio Artists United for Animals, artisti uniti dall’amore per gli animali, organizza sabato 25 e domenica 26 novembre una maratona artistica condotta da Rosalba Nattero e Gino Steiner Strippoli a cui parteciperanno tanti artisti: musicisti, scrittori, poeti, pittori, attori.

Un Live Happening con gli artisti di Artists United For Animals in collaborazione con Animal Law Italia. L’evento è infatti organizzato per sostenere la petizione “Esseri senzienti, non oggetti" promossa da Animal Law Italia https://www.ali.ong/campagne/esseri-senzienti-non-oggetti/