Giaveno, avviato il cantiere per l’Ospedale di Comunità

Terminate le operazioni di sgombero locali al piano terra e al primo piano del Polo sanitario di Giaveno, è partito oggi mercoledì 15 novembre, il cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, il primo sul territorio dell’AslTo3.

Già la scorsa settimana i 15 letti Cavs della struttura (posti letto extraospedalieri dedicati ad attività di ricovero temporaneo) sono stati trasferiti presso il polo di Avigliana, dove i pazienti riceveranno tutta l’assistenza necessaria.

Tutti gli altri servizi del presidio alla cittadinanza di Giaveno proseguono la normale attività.

La sede della Continuità assistenziale, ex Guardia medica, è stata spostata di pochi metri, presso la Residenza Immacolata, in via seminario n. 43. Rimangono invariate le modalità di accesso per i cittadini, chiamando il Numero Regionale 116 117.

L’Ospedale di Comunità di Giaveno, che si prevede sarà operativo per la primavera del 2025, ospiterà 40 posti letto. Si tratta di una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale, prevista dal Pnrr accanto alle COT, Centrali Operative Territoriali e alle Case di Comunità, che dovrà svolgere funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Sul territorio della AslTo3 sono previsti quattro ospedali di Comunità: Giaveno, Pomaretto, Torre Pellice e Venaria.

Stato di avanzamento dei lavori per il Pnrr in AslTo3

Tutte le COT, Centrali operative territoriali, sono state avviate, una per ogni Distretto dell’Asl, più una Centrale che ha sede presso l’Ospedale di Susa.

Per quanto riguarda Case e Ospedali di Comunità, entro il 30 settembre, come da programma, sono stati stipulati tutti i contratti con le ditte, individuate a livello nazionale da Invitalia, per la progettazione e realizzazione dei lavori.

Il cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Giaveno è il primo a partire, e sarà seguito, a dicembre, dal cantiere per l’Ospedale di Comunità di Pomaretto, nel Distretto del Pinerolese dell’AslTo3.