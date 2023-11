Atp Finals, Hurkacz frena Djokovic e fa un regalo a Sinner: azzurro già qualificato prima di affrontare Rune

Ha sofferto un set, il primo, andato al tiebrak. Vinto quello in scioltezza, per Novak Djokovic tutto sembrava in discesa ed invece la seconda frazione persa per 6-4 contro il polacco Hubert Hurkacz è stato un autentico regalo per Jannik Sinner, già qualificato in anticipo per le semifinali, senza dover attendere la partita delle ore 21 contro il danese Holger Rune.

Stasera in palio il primo posto

E adesso per l'azzurro si tratterà solo di stabilire se lo storico passaggio del turno (mai nessun italiano nella storia delle Finals ci era riuscito) avverrà da primo o da secondo del Girone Verde. Con una vittoria Sinner sarebbe certo del primo posto nel girone. Un risultato che, quasi certamente, gli permetterebbe di evitare sabato in semifinale lo spauracchio russo Medvedev.

Un rivale contro cui non aveva mai vinto fino ad ottobre, ma le ultime due belle affermazioni del nostro campione rafforzano la speranza che l'azzurro sia arrivato in splendide condizioni al finale di stagione, come si è visto nelle prime due partite della Finals.

Djokovic e il Pala Alpitour

Tornando a Djokovic, che alla fine si è imposto per 6-1 al terzo set (adesso dovrà tifare Sinner per sperare di qualificarsi come secondo del girone), sulle tribune del Pala Alpitour tantissimi i cartelli e le scritte che incitavano il fuoriclasse, tante anche le bandiere serbe per un campione che ha sempre un grande seguito in ogni parte del mondo, grazie ad una carriera infarcita di vittorie. Non a caso, è stato fischiato il tifoso che aveva appeso un cartello con su scritto "Forza Rune". Ma poi sono stati tanti gli applausi arrivati al suo indirizzo dai tifosi italiani del Pala Alpitour, che così hanno celebrato in anticipo la storica qualificazione di Sinner.

Torino punta ad altri 5 anni

E Torino punta ad ottenere altri cinque anni del torneo, forte anche delle parole pronunciate oggi dal presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi: "Nel board di Atp sono tutti stracontenti di quello che è stato fatto a Torino insieme alla Fitp. L'evento è migliorato anno dopo anno.Siamo partiti con il Covid, non è stato facile. E' stato fatto un ottimo lavoro".

Questa è la terza edizione che si svolge nel capoluogo: Torino vorrebbe ottenere anche il quinquennio 2026-2030. Prima di lei, Londra aveva ospitato per dieci anni consecutivi le Atp Finals. Concorrenti principali nella corsa alla riassegnazione sono gli stati medio-orientali, l'Arabia su tutti.

La decisione arriverà nel 2024

La decisione sulla location delle prossime Atp Finals verrà presa nel 2024. "Quello che piace soprattutto - ha chiarito Gaudenzi, parlando del capoluogo - è come la città ha abbracciato l'evento, è una cosa unica, non esiste a Londra o a New York".