Curare corpo e mente con un approccio integrato, la nuova sfida di Unito

Domani, venerdì 17 novembre 2023, dalle 18 presso l'Auditorium del Complesso Aldo Moro (Via Verdi 41 a Torino), è in programma l’evento “Tu sei un pezzo unico - L'approccio integrato per il benessere bio-psico-sociale della persona”. Focus dell’iniziativa, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, è la presentazione del Master interdipartimentale di I livello “Mind To Move Health Specialist”, giunto alla terza edizione, che propone un approccio rivoluzionario alla salute, fondato sulla centralità della persona, e dell'associazione no profit “Tu sei un pezzo unico”, appena costituita con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le persone affette da patologie croniche, i loro familiari e caregivers.

L’evento è organizzato da Mind&Move, Spin Off Accademico e Start Up Innovativa dell’Università di Torino, in collaborazione con Associazione CentroScienza onlus, Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus, Torino Città per le Donne ETS.

Interverranno, per i saluti istituzionali: Stefano Geuna - Rettore dell’Università di Torino, Chiara Benedetto – Direttrice della Struttura Complessa Universitaria Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Ospedale S. Anna - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Presidente del Comitato Mondiale per la Salute e la Cura della Donna, Andrea Tronzano - Assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Giovanni La Valle – Direttore Generale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Maria Grazia Grippo - Presidente del Consiglio Comunale di Torino e Antonella Parigi - Presidente di Torino Città per le Donne. Inaugureranno l’evento: Paola Cassoni - Delegata del Rettore per l’inclusione, le pari opportunità e le politiche di genere, Vice - Direttrice Scuola di Medicina di Torino; Rossella Postiglione - Presidente di Mind To Move, Università degli Studi di Torino e Luca Fasolo - Advisory Board Member di Mind To Move. Presenteranno il Master: Fabio Broglio, Presidente del Comitato Scientifico, e una rappresentanza dei docenti del corso, afferenti alla Scuola di Medicina UniTo.

Ideato da Mind&Move e lanciato nel 2020, in piena pandemia, il Master “Mind To Move Health Specialist” ha formato nelle prime 2 edizioni oltre 50 professioniste e professionisti. È organizzato dall’Università degli Studi di Torino (Dipartimenti di Scienze Mediche, Scienze Cliniche e Biologiche, Neuroscienze, Oncologia e Scuola di Medicina) ed è il primo corso nato in Italia per formare figure in grado di occuparsi sotto il profilo fisico e psicologico di patologie metaboliche, dislipidemie e delle sindromi ansioso-depressive, in modo da curare il paziente e traghettarlo verso un percorso di cambiamento e stili di vita più consapevoli e salutari.

La mortalità per patologie metaboliche, oncologiche, cardiopatie, infatti, continua ad essere in forte aumento. Le persone nel mondo affette da almeno una patologia cronica sono stimate in 1,7 miliardi (fonte: The Lancet, 2020) mentre, per quanto riguarda il nostro paese, si stima siano affetti da almeno una patologia cronica 23,7 milioni di italiani (fonte: ISTAT, 2022), di cui circa 1,7 milioni si trovano in Piemonte (fonte: IRES Piemonte, 2020). Queste patologie sono spesso associate a disturbi della psiche quali, ansia, depressione, insonnia. Il Sistema Sanitario è progettato per affrontare le emergenze mediche ed altre condizioni acute, ma non ha le risorse per intervenire adeguatamente sulle malattie croniche e fare prevenzione. Tuttavia, da anni la ricerca scientifica fornisce dati inconfutabili sulla necessità di una gestione integrata della salute delle persone, che tenga conto in modo organico e coordinato delle problematiche alimentari, psicologiche, motorie oltreché mediche. L’approccio integrato richiede l’esistenza di figure qualificate che sappiano collaborare attivamente tra loro per la presa in carico della persona, con una visione di salute circolare, ed è proprio la formazione di questi professionisti l’obiettivo del Master Mind To Move Health Specialist.

Gli allievi del master perfezioneranno le loro competenze in endocrinologia, anatomia, fisiologia, psicologia, neuroscienze, movimento, in accordo con i fondamentali del paradigma P.N.E.I. (Psiconeuroendocrinoimmunologia, la disciplina che studia le interazioni tra i sistemi nervoso centrale, endocrino e immunitario, nonché il loro effetto sul comportamento umano e animale) e saranno formati ad individuare ed utilizzare le leve motivazionali dei singoli individui, conoscere i meccanismi di formazione delle abitudini, di inversione delle abitudini disfunzionali e di acquisizione di abitudini in linea con gli obiettivi di salute.