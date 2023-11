Cardano (ADA) e TRON (TRX) sono all'altezza dell'utilità di VC Spectra (SPCT)?

La fine dell'anno mostra tutti i segni di una svolta rialzista nel mercato delle criptovalute. In questo scenario, VC Spectra (SPCT) è emersa come la prima in classifica per redditività e utilità nel mondo reale. Cerchiamo di capire se le migliori altcoin, come Cardano (ADA) e TRON (TRX), possono competere con VC Spectra (SPCT).

Gli esperti prevedono che il prezzo di Cardano (ADA) salirà oltre 0,40 dollari nel 2023.

TRON (TRX) ritraccia leggermente, mentre si prevede che il suo prezzo salirà sopra 0,120 dollari.

VC Spectra (SPCT) corre verso profitti di prevendita del 900% grazie all'aumento della domanda.

Cardano (ADA) continua il trend rialzista con l'annuncio di nuove partnership

Durante il mercato ribassista, il prezzo di Cardano (ADA) è sceso al minimo annuale di 0,24 dollari il 19 ottobre. Da allora, il prezzo di Cardano (ADA) ha registrato un rimbalzo grazie alle crescenti partnership e alla ripresa del mercato.

Una delle principali notizie su ADA Cardano è stata l'adesione della Svizzera all'UNHCR come sponsor del Cardano Summit del 19 ottobre. La successiva grande novità di ADA Cardano è stata Bitrue, anch'essa diventata sponsor il 24 ottobre. Anche lo State of the Cardano Developer Ecosystem Report 2023, pubblicato il 25 ottobre, è stata una notizia importante di ADA Cardano.

Questi sviluppi si sono riflessi sul prezzo di Cardano (ADA). Dal 19 ottobre, Cardano (ADA) ha registrato un'impennata di quasi il 46%, raggiungendo 0,35 dollari il 14 novembre. Con ulteriori sviluppi in arrivo, le previsioni sul prezzo di Cardano da parte degli esperti sono rialziste. Essi si aspettano che il token ADA salga al di sopra di 0,40 dollari nei prossimi mesi.

TRON (TRX) recupera terreno, mentre gli esperti prevedono un'ulteriore ascesa

La moneta TRON (TRX) è scesa a un minimo di 0,084 dollari quando il mercato delle criptovalute è sceso prima di rimbalzare il 19 ottobre. Tuttavia, la ripresa del mercato delle criptovalute ha fatto sì che la crescita dell'ecosistema della moneta TRON (TRX) si rifletta sul suo prezzo.

ChatGPT e TRON (TRX) hanno stretto una partnership il 31 ottobre per colmare il divario tra blockchain e tecnologia AI. TokenTerminal ha rilasciato un nuovo block explorer per Tron (TRX) il 3 novembre. Il 13 novembre il TVL bloccato sulla rete TRON (TRX) ha superato i 19,8 miliardi di dollari.

Il prezzo della moneta TRON (TRX) è aumentato di quasi il 31%, raggiungendo 0,110 dollari il 13 novembre. Tuttavia, con la leggera correzione del mercato, anche il prezzo di TRX è sceso a 0,102 dollari il 14 novembre. Gli esperti, tuttavia, vedono un ulteriore rialzo per TRON e si aspettano che TRX superi a breve i 0,120 dollari.

VC Spectra (SPCT) combina redditività e utilità per emergere come favorita dagli investitori

L'hedge fund decentralizzato di venture capitalist alimentato dall'intelligenza artificiale, VC Spectra (SPCT), è costruito sulla rete Ethereum. È specializzato nell'effettuare investimenti strategici in nuove ICO e nei migliori progetti di DeFi per ottenere profitti per i suoi utenti. La piattaforma VC Spectra è stata sottoposta a verifica KYC da parte di Block Audit e la rete InterFi ha verificato i suoi contratti intelligenti.

I profitti generati da VC Spectra sono distribuiti tra gli utenti sotto forma di premi e dividendi. Le ricompense possono raggiungere l'11% dei profitti della piattaforma, mentre i dividendi possono arrivare a 132.000 dollari all'anno. Gli utenti li guadagnano in proporzione alle loro partecipazioni in token SPCT.

VC Spectra sta conducendo la fase 4 della prevendita pubblica del token SPCT. Il prezzo è salito del 725% dalla prima fase, raggiungendo 0,066 dollari per token nella quarta fase. Al termine della prevendita, il token SPCT subirà un'impennata del 900%, raggiungendo i 0,080 dollari. A questo punto VC Spectra lancerà il token SPCT il 6 dicembre.

