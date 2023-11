Colletta Alimentare, spesa solidale anche dal sindaco Lo Russo: "Un gesto importante, soprattutto con questa inflazione" [FOTO]

Ha scelto un supermercato di Santa Rita, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, per dare il proprio contributo alla raccolta in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare. Si è recato in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa di solidarietà, in una traversa di via Filadelfia.



"Un gesto di generosità che è un valore aggiunto della nostra città, un modo per stare vicino alle persone che fanno più fatica - ha detto il primo cittadino -. Il mio invito a tutti è quello di dare il proprio contributo a questa catena di solidarietà". Nel suo carrello, come da indicazioni diffuse dagli organizzatori, alimenti a lunga conservazione, "e una lista che può facilitare il lavoro ai tanti volontari che dovranno poi smistarle verso i luoghi di destinazione e distribuzione".



E sul fatto che fare la spesa, causa inflazione, sia sempre più complesso, ha commentato: "Sicuramente il caro prezzi ha colpito molto duro e ci sono molte persone che fanno molta più fatica che in passato. Anche per questo, dare una mano a chi ha difficoltà, è ancora più importante".



C'è però una certezza consolidata, sotto la Mole, secondo Lo Russo: "Torino e la solidarietà sono sinonimi e sono tante le associazioni del terzo settore che collaborano con l'amministrazione comunale per aiutare chi è più fragile. Anche il tema alimentare sappiamo essere una delle emergenze della nostra città".