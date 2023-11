Grave incidente nella notte in tangenziale: due auto distrutte nell'impatto, una donna in codice rosso

Grave incidente nella notte appena trascorsa, lungo la tangenziale di Torino. L'impatto per cause e dinamica ancora da accertareè si è verificato all'altezza di corso Regina Margherita, in direzione Milano.



Sono due i veicoli coinvolti, con una donna ferita che ha riportato le conseguenze peggiori e che, una volta soccorsa, è stata subito portata in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria di Torino.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, quelli del 118 e i vigili del fuoco. Visto l'orario, si sono registrati lievi disagi alla circolazione.