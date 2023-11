A Frossasco e Volvera due nuovi campi da tennis e padel: ecco "l'eredità" delle Atp Finals torinesi

Le Atp Finals si allargano da Torino al resto della provincia, portando così la pallina gialla a rimbalzare sul territorio. La Federazione Italiana Tennis e Padel investirà per portare lo sport nelle scuole otto milioni di euro, due milioni in più rispetto allo scorso anno.

"In Italia insegneremo - ha aggiunto il presidente della Fitp Angelo Binaghi - a 400mila ragazzi questo bellissimo sport. In due paesi della Città Metropolitana, Frossasco e Volvera, realizzeremo due campi da tennis e da padel. Faremo poi corsi gratis sulla disciplina per la cittadinanza".