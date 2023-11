Lo Stabile di Torino ospita la serata di assegnazione dei premi dell’associazione nazionale dei Critici di Teatro

Lunedì 20 novembre alle 18 al Teatro Gobetti, il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale ospiterà la cerimonia di premiazione dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per l’anno 2023, manifestazione itinerante con cui l’Associazione segnala ogni anno gli spettacoli, i personaggi e le iniziative di particolare importanza registrate nella stagione precedente.

Nel corso della serata, verranno consegnati i premi ANCT 2023 a:

- Natale in Casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris, messa in scena del capolavoro di Eduardo De Filippo ripensato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia e firmato per la regia da Lello Serao con attore solista e personaggi/pupi a restituire in scena tutti i protagonisti della popolare commedia

- Arturo Cirillo, attore e regista

- Crest cooperativa teatrale di Taranto, gruppo particolarmente impegnato nel lavoro in un’area di criticità ambientale

- Cue Press, casa editrice attenta al mondo dello spettacolo

- Laura Curino, drammaturga e attrice interprete del teatro di narrazione

- Fabrizio Ferracane, attore

- Tindaro Granata, attore, regista, drammaturgo e direttore artistico del Tindari Festival

- Manuela Mandracchia, attrice

- Danio Manfredini, attore e regista

- Mercurio Festival, organizzato a Palermo da Giuseppe Provinzano e dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts

- Stivalaccio Teatro, gruppo di lavoro vicentino di teatro popolare, commedia dell'arte, teatro ragazzi e arte di strada.

Inoltre verrà consegnato il prestigioso “Premio Poesio alla carriera” a Ferruccio Soleri, Maestro indiscusso della Commedia dell’Arte italiana e protagonista di infinite messe in scena della popolare maschera di Arlecchino.